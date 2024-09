Autostrada A4, dal 30 settembre chiusure notturne dei caselli in direzione Brescia

A partire da lunedì 30 settembre, le stazioni del tratto Bergamo-Brescia dell’autostrada A4 subiranno varie chiusure notturne per lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

Nel dettaglio

Dalle 21 di lunedì 30 settembre alle 5 di martedì 1 ottobre sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 ottobre, invece, sempre la stazione di Ospitaletto sarà chiusa in uscita in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Rovato o Brescia ovest.

Dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 ottobre sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Ospitaletto o Palazzolo.