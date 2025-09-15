Autostrada, chiuso il casello di Bergamo per due notti

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, dalle 22 alle 5 , sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita . In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine.

Per consentire, invece, l’attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 alle 5, sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia (in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio); dalle 23 alle 5, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia (in alternativa si consiglia di entrare dalle stazioni di Trezzo, verso Milano, e Dalmine, verso Brescia).