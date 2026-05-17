Autostrade, dall’1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri

Come funziona

Per quanto riguarda i blocchi da traffico, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di stop tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% se il blocco supera i 180 minuti. Esistono, comunque, delle eccezioni che fanno venir meno il diritto al rimborso. Non è dovuto se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio; nel caso di cantieri emergenziali, (incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari, attività di soccorso); in un primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro.