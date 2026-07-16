Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 16 Luglio 2026

Autovelox omologati: in provincia sono 44
(più 10 varchi Tutor)

VIABILITÀ . Pubblicato il decreto: regole uguali in tutta Italia. L’elenco di tutti i dispositivi validi, dagli apparecchi fissi fino a quelli in uso alle polizie locali e sulle tratte dell’A4.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Autovelox omologati: in provincia sono 44 (più 10 varchi Tutor)
L’autovelox fisso collocato all’altezza di Bonate Sopra

Sono 44 gli apparecchi autovelox – fissi o mobili – in funzione nella Bergamasca e che risultano regolarmente omologati e inseriti nell’elenco ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nello stesso elenco sono poi presenti i dispositivi fissi del sistema «Tutor» presenti lungo il tratto bergamasco dell’autostrada A4 e gestiti dalla polizia stradale.

Il decreto ministeriale

Sabato scorso è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto ministeriale che di fatto disciplina gli apparecchi per il controllo della velocità. A livello nazionale le nuove norme – più restrittive e che tendono a omologare in tutta Italia le caratteristiche degli apparecchi, con l’indicazione precisa delle marche e dei modelli che le forze di polizia e le amministrazioni comunali possono impiegare – avrebbero avuto, come conseguenza, lo spegnimento di 850 autovelox. Ne restano invece operativi 3.150, tutti a norma. Tra questi quelli che già erano presenti nell’elenco ministeriale a Bergamo e provincia, in totale appunto 44.

Si tratta degli apparecchi fissi collocati a Lovere, Albano, Brusaporto, Treviglio, Mozzanica (che risulta in carico alla polizia locale del Distretto polizia locale Bassa bergamasca occidentale di Caravaggio, Mozzanica e Fornovo San Giovanni) e Bonate Sopra, cui si aggiungono i telelaser e i rilevatori di velocità istantanea in uso alle polizie locale di Treviglio, Scanzorosciate, Seriate, Curno, Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Gorle, Romano di Lombardia, Sorisole, Villa d’Adda, Cavernago, Fara Gera d’Adda, Strozza, Carvico, Bottanuco, Treviolo, Pontirolo Nuovo, Calcio, Solza, Castione della Presolana, Albino, Misano Gera d’Adda, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Nembro, oltre che gli apparecchi delle Unioni di Almè e Villa d’Almè, dei Colli, dei Comuni della Presolana. A questi si aggiungono i dispositivi mobili in uso alle pattuglie dei carabinieri e della polizia stradale.

Il decreto mette nero su bianco l’elenco dei modelli – con le specifiche marche – dei dispositivi, in tutto 25, che possono essere impiegati per rilevare le «violazioni dei limiti massimi di velocità». Il decreto conta 41 pagine nelle quali sono indicate le caratteristiche che devono avere gli autovelox perché risultino omologati (dalla taratura ai test da superare), ma anche le modalità operative per chiederne le omologazioni.

Dopo anni in cui sulle strade italiane sono stati installati apparecchi diversi, ora il decreto specifica la «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità». In questo modo non dovrebbero esserci più alibi e spazi per ricorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Trasporti
Economia, affari e finanza
Standards
Scienza, Tecnologia
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Enti locali
Politica