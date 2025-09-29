Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

Autunno, finalmente. Raccontiamolo con le immagini: mandaci i tuoi scatti

LA FOTO DEL GIORNO. Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Autunno, finalmente. Quest’anno è arrivato puntuale: piogge, temperature in calo già da metà settembre, luci più basse. Con l’inizio di ottobre le giornate si accorciano, le foglie virano al giallo e al rosso, e nell’aria – ancora mite – si mescolano i profumi di terra umida e di castagne arrosto. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione bergamasca: L’Eco di Bergamo invita i lettori a inviare i propri scatti d’autunno per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le abitudini di questi mesi.

Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi

Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi, i panorami che tolgono il fiato dalle valli alla pianura, i piccoli gesti che fanno casa. Mandateci dettagli e grandi vedute: foglie che scricchiolano sotto le scarpe, cieli limpidi dopo la pioggia, la prima sciarpa della stagione, il profumo delle castagne arrosto sul Sentierone.

Partecipare è semplice: cliccate sull’apposita sezione qui sotto, caricate la vostra foto, aggiungete una breve descrizione e indicate sia il vostro nome sia il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. La gallery resterà online per le prossime settimane e sarà aggiornata periodicamente con le nuove immagini. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti come #fotodelgiorno; ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook. Per non perdervi le novità – e magari ritrovare la vostra foto in primo piano – seguiteci anche sui social: Instagram (https://www.instagram.com/ecodibergamo/) e Facebook (https://www.facebook.com/lecodibergamo). Pronti a catturare l’autunno? Noi vi aspettiamo.

Caricate le vostre foto a questo link e nell’apposita sezione che trovate nella homepage del sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
natura
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Fotografia
L’Eco di Bergamo