Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025
Autunno, finalmente. Raccontiamolo con le immagini: mandaci i tuoi scatti
LA FOTO DEL GIORNO. Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi.
Autunno, finalmente. Quest’anno è arrivato puntuale: piogge, temperature in calo già da metà settembre, luci più basse. Con l’inizio di ottobre le giornate si accorciano, le foglie virano al giallo e al rosso, e nell’aria – ancora mite – si mescolano i profumi di terra umida e di castagne arrosto. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione bergamasca: L’Eco di Bergamo invita i lettori a inviare i propri scatti d’autunno per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le abitudini di questi mesi.

Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi, i panorami che tolgono il fiato dalle valli alla pianura, i piccoli gesti che fanno casa. Mandateci dettagli e grandi vedute: foglie che scricchiolano sotto le scarpe, cieli limpidi dopo la pioggia, la prima sciarpa della stagione, il profumo delle castagne arrosto sul Sentierone.
Partecipare è semplice: cliccate sull’apposita sezione qui sotto, caricate la vostra foto, aggiungete una breve descrizione e indicate sia il vostro nome sia il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. La gallery resterà online per le prossime settimane e sarà aggiornata periodicamente con le nuove immagini. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti come #fotodelgiorno; ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook. Per non perdervi le novità – e magari ritrovare la vostra foto in primo piano – seguiteci anche sui social: Instagram (https://www.instagram.com/ecodibergamo/) e Facebook (https://www.facebook.com/lecodibergamo). Pronti a catturare l’autunno? Noi vi aspettiamo.
