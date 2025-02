Avis Bergamo: donatori in crescita

Anno all’insegna della crescita, il 2024, per l’ Avis comunale di Bergamo : l’associazione ha registrato un incremento del 2,73% nella raccolta di emocomponenti, con un totale di 7.479 unità raccolte (nel 2023 sono state 7.280) tra sangue intero (4.935) e aferesi (2.544). Anche i soci donatori attivi , cioè coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni, sono aumentati: 4.162, che, uniti ai soci non donatori (45), portano il numero totale dei soci a 4.207 (contro i 3.846 del 2023).

Bilancio positivo, dunque, quello emerso dall’assemblea annuale dei soci di Avis Comunale Bergamo, tenutasi nella mattinata di sabato 22 febbraio presso la Sala Convegni della sede di via Leonardo da Vinci, 4. L’incontro, che ha registrato una significativa partecipazione, è stato un’importante occasione per fare il punto sulle attività svolte, i risultati raggiunti e per rinnovare il Consiglio Direttivo dell’associazione.

Un grande lavoro di partecipazione

In occasione dell’assemblea, che ha visto la partecipazione di Artemio Trapattoni (Presidente Avis Provinciale Bergamo), Oscar Bianchi (Presidente Avis Regionale Lombardia), Tiziano Gamba (Consigliere Avis Nazionale), Marcella Messina (Assessora alle politiche sociali, longevità, salute, sport, Comune di Bergamo) e Luca Barcella (Direttore SC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII), il Presidente di Avis Comunale Bergamo Paolo Comana ha ricordato le tappe più significative del quadriennio appena concluso. «Nel corso degli ultimi anni – ha dichiarato Comana – abbiamo lavorato con impegno per consolidare la struttura associativa e adeguarla alle disposizioni normative, tra cui l’iscrizione di Avis Comunale Bergamo al Registro Unico del Terzo Settore (Runts) e il riconoscimento della Personalità Giuridica. Abbiamo inoltre promosso attivamente la donazione di sangue in occasione di eventi di grande rilievo come “Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 2022” e “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, il cui impatto è stato raccolto nella pubblicazione “La Capitale del Dono”».