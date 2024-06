Avvocati: nelle carceri condizioni inaccettabili. Maratona oratoria in piazza

Celle sovraffollate e maleodoranti, in cui i detenuti dormono in letti a castello su materassini di gommapiuma a pochi centimetri dalla «turca» utilizzata da tutti , assenza o insufficienza di attività trattamentali e di personale qualificato, difficoltà nella gestione psichiatrica e sanitaria; sono solo alcuni dei principali problemi. Lo Stato italiano è chiamato rispondere di questa situazione illegale e a porvi urgente rimedio. La società civile non può più stare a guardare , né ad ascoltare bugie raccontate per rappresentare una realtà diversa dalla drammatica e costante violazione dei diritti umani in atto.

I mezzi di informazione non conoscono o non sono nella posizione di dire la verità, una verità che noi avvocati delle Camere Penali conosciamo direttamente, toccandola con mano quotidianamente, frequentando personalmente quelle carceri. Per questo tocca a noi dare voce a chi non ha voce, tocca a noi dire basta, tocca a noi dire allo Stato italiano di intervenire per fermare questo scempio. Perché in uno Stato che ha abolito la pena di morte non sia legalizzata la morte per pena.»