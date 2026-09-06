Basket, scuola e scout, i ricordi indelebili lasciati da Tommaso: «Eri un ottimo amico, ora correrai libero»

«Vogliamo immaginare che tu sia partito per un lungo viaggio con la maglia dell’Atalanta». È il modo tenero con cui un’amica ha provato a dare un senso all’assenza di Tommaso Nava, a quella sedia e a quel banco che, con l’imminente ripresa della scuola e l’inizio della quinta elementare, resteranno vuoti. Sono proprio le parole dei bambini, spontanee e senza filtri, a tratteggiare il ritratto più commovente di Tommy, facendo emozionare tutti i presenti al funerale del bambino morto a 10 anni dopo l’incidente di lunedì scorso in via Zanica. «Sei stato un ottimo amico per tutti noi», «Resterai sempre con noi» e «Sarai un angelo custode» sono solo alcuni dei toccanti ricordi di chi ha condiviso con Tommaso giorni di scuola, allenamenti, avventure, campi estivi e amicizie e che sabato 5 settembre, nel giorno dell’ultimo saluto ad Azzano San Paolo, ha restituito l’immagine di un piccolo angelo capace di lasciare un segno luminoso nella comunità.

Il corteo silenzioso

(Foto di Colleoni)

Quel sorriso indimenticabile

Dalle preghiere dei fedeli, lette con commozione, è emersa una grande testimonianza di affetto, in una chiesa piena di giovani: tanti indossavano le maglie dell’Atalanta, la sua squadra del cuore, ma anche i colori dell’Azzanese Stezzano Basket o il fazzolettone degli scout. Le sue maestre della scuola elementare Quattro Fratelli Piacentini di Azzano lo hanno ricordato come «un bambino dal cuore grande e dal sorriso luminoso»: «Ne custodiremo nel cuore allegria, spontaneità, ironia e quella curiosità che lo portava a fare domande, a voler capire, a scoprire il mondo. Ci mancheranno le sue battute, la sua voce, la sua vivacità e quella naturale capacità di stare insieme agli altri. Nei nostri cuori ha lasciato un sorriso».

Gli striscioni per Tommy

(Foto di Colleoni) Commosso il ricordo condiviso dall’Azzanese Stezzano Basket: «Era sempre pronto a dare il cinque ai suoi compagni, lo ricorderemo per la sua generosità, come il compagno di squadra che tutti vorrebbero». Tra gli scout Cngei Bergamo, suoi compagni di avventure, è impresso il segno indelebile lasciato da Tommy nel branco: «Ci mancheranno risate, battute e voglia di fare. Che il favore della giungla sia sempre con te». E dai ricordi del gruppo dei «Ragazzi Emotivi» sono riaffiorate le immagini dei campi estivi, dove Tommaso era chiamato «l’Alchimista». «Cantavi come chi non ha paura di niente, camminavi scalzo o con scarpe slacciate, libero – è il loro ricordo –. Ripetevi che bisogna abbracciarsi, vivere abbattendo le difficoltà della vita». Sono stati proprio i «Ragazzi Emotivi» ad esporre uno striscione: «Cammina slacciato, corri libero». Sul telo anche un richiamo a quel filo rosso che unisce le persone, come nella canzone di Alfa tanto amata da Tommy e dai suoi amici e cantata anche ieri per ricordarlo.

La vicinanza della comunità