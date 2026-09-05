In oltre 300 alla fiaccolata per Tommaso. È il giorno dell’ultimo saluto, lutto cittadino ad Azzano

La fiaccolata

L’abbraccio tra la mamma Alessia e i bambini

(Foto di Colleoni)

Molti erano in lacrime, col viso segnato dal dolore. C’è chi ha portato fiori, come quelli posati venerdì 4 settembre sul luogo dell’incidente. In prima fila nel corteo i bambini delle classi quinte, con cartelloni e disegni colorati. Lumini accesi e stretti tra le mani. E le canzoni, quelle che Tommy e i suoi amici conoscevano, di Mister Rain ed Alfa. «Camminerò ad un passo da te» e «Un filo rosso che ci unisce», alcune delle frasi più toccanti e ricche di significato. «Sarai sempre con noi», hanno detto a più riprese i bambini. È stato il momento in cui il dolore si è trasformato in comunità. «Facciamo squadra e sentiamo, a fianco di tutta la nostra fragilità, la forza della comunità, dell’umanità e dell’amore che ci lega», è l’appello lanciato nel piazzale della chiesa dal Basket Azzanese Stezzano. Davanti alla camera ardente, nella Casa del commiato Maggioni di via Piave, c’è stato un minuto di silenzio. «Possiamo custodire ciò che ci hai lasciato: il tuo sorriso, la tua spontaneità, la tua energia, la tua curiosità, quella voglia inesauribile di capire e scoprire», hanno detto le maestre. Dagli scout Cngei Bergamo è giunto il ricordo di quel bimbo entrato nel gruppo da piccolo: «Hai conosciuto e rispettato la legge del branco. Ma soprattutto hai sempre seguito il nostro motto e fatto del tuo meglio».