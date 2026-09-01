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Cronaca / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Tragico schianto tra una moto e un camion in via Zanica: morto il bambino di 10 anni

L’INCIDENTE. Il piccolo non ce l’ha fatta dopo il grave incidente di lunedì sera 31 agosto. Il papà che era con lui resta ricoverato in condizioni critiche: è intubato al «Papa Giovanni XXIII».

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Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Tragico schianto tra una moto e un camion in via Zanica: morto il bambino di 10 anni
La moto coinvolta nllo schianto
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Non ce l’ha fatta il bambino di 10 anni rimasto gravemente ferito nella serata di lunedì nello schianto tra una moto Ducati e un mezzo pesante in via Zanica, a Bergamo. Il piccolo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in codice rosso subito dopo l’incidente. Resta invece in condizioni molto gravi il padre, 52 anni, che viaggiava con lui sulla moto: l’uomo è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII ed è intubati. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero residenti ad Azzano San Paolo.

Tragico schianto tra una moto e un camion in via Zanica: morto il bambino di 10 anni
L’incidente stradale in via Zanica
(Foto di Yuri Colleoni)

Lo schianto all’altezza di Elcograf

Il grave incidente si è verificato intorno alle 21.30, all’altezza del Centro Galassia e dell’azienda Elcograf.
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Ducati stava procedendo lungo via Zanica in direzione di Azzano San Paolo, quindi in uscita dalla città. Il camion, invece, si stava immettendo sulla strada provenendo da un accesso laterale o da un piazzale, dopo aver terminato le operazioni di carico.

Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta la moto. I due conducenti avrebbero tentato di evitare l’impatto, ma lo scontro è stato inevitabile. Padre e figlio sono stati sbalzati dalla Ducati e sono finiti contro la parte anteriore del mezzo pesante.

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I soccorsi e le indagini

«Ho sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto la terribile scena – racconta un dipendente della stamperia –. Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente lo avevo caricato di merce qualche attimo prima. Questo è un punto pericoloso. Sul rettilineo di via Zanica auto e moto sfrecciano. Non sapendo che c’è l’immissione dall’azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo o comunque un rallentatore».

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche. In campo anche la polizia locale, i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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