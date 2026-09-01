«Il boato, poi ho visto una scena terribile». Schianto moto-camion in via Zanica, gravissimi bimbo di 10 anni e un 52enne
L’INCIDENTE. Lo scontro tra una Ducati e un mezzo pesante all’altezza dell’Elcograf lunedì 31 agosto alle 21.30: motociclista e giovane passeggero trasportati all’ospedale Papa Giovanni in condizioni critiche. Un testimone: «Questo tratto è pericoloso».Lettura 1 min.
Stavano viaggiando insieme in sella ad una moto Ducati quando, all’altezza dell’azienda Elcograf in via Zanica, sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Il centauro, 52 anni, e il bimbo di 10 anni che ieri sera (lunedì 31 agosto) era a bordo con lui sono adesso ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sono stati trasportati in codice rosso.
I due, stando ai primi accertamenti, sarebbero residenti ad Azzano San Paolo: non è ancora chiaro se si tratti di padre e figlio. Il grave incidente si è verificato intorno alle 21.30, all’altezza del Centro Galassia. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto, la moto stava procedendo lungo via Zanica, in direzione di Azzano, e quindi in uscita dalla città.
Il mezzo pesante, invece, appena terminate le operazioni di carico della merce presso la stamperia Elcograf, si stava immettendo su via Zanica. In quel momento stava sopraggiungendo la Ducati guidata dal 52enne. Sembra, dalle prime ricostruzioni, che i due conducenti abbiano cercato di evitare l’impatto, ma lo scontro, alla fine, è stato purtroppo inevitabile. L’uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion adibito al trasporto di materiale per la stampa. Le loro condizioni sarebbero critiche.«Ho sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto la terribile scena – racconta un dipendente della stamperia –. Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente lo avevo caricato di merce qualche attimo prima. Questo è un punto pericoloso. Sul rettilineo di via Zanica auto e moto sfrecciano. Non sapendo che c’è l’immissione dall’azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo o comunque un rallentatore».
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche. In campo, oltre alla polizia locale, anche i vigili del fuoco di Bergamo, per estrarre i feriti, e la polizia di Stato. L’uomo e il bambino di dieci anni sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale. Gli agenti della polizia locale, nel frattempo, sono al lavoro per risalire ai loro familiari. Sono in corso anche gli accertamenti sul conducente del mezzo pesante, per accertarne eventuali responsabilità. Per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente verranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, fino a tarda notte.
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