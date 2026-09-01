«Il boato, poi ho visto una scena terribile». Schianto moto-camion in via Zanica, gravissimi bimbo di 10 anni e un 52enne

Stavano viaggiando insieme in sella ad una moto Ducati quando, all’altezza dell’azienda Elcograf in via Zanica, sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Il centauro, 52 anni, e il bimbo di 10 anni che ieri sera (lunedì 31 agosto) era a bordo con lui sono adesso ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sono stati trasportati in codice rosso.

I due, stando ai primi accertamenti, sarebbero residenti ad Azzano San Paolo: non è ancora chiaro se si tratti di padre e figlio. Il grave incidente si è verificato intorno alle 21.30, all’altezza del Centro Galassia. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto, la moto stava procedendo lungo via Zanica, in direzione di Azzano, e quindi in uscita dalla città.

(Foto di Foto Colleoni) Il mezzo pesante, invece, appena terminate le operazioni di carico della merce presso la stamperia Elcograf, si stava immettendo su via Zanica. In quel momento stava sopraggiungendo la Ducati guidata dal 52enne. Sembra, dalle prime ricostruzioni, che i due conducenti abbiano cercato di evitare l’impatto, ma lo scontro, alla fine, è stato purtroppo inevitabile. L’uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion adibito al trasporto di materiale per la stampa. Le loro condizioni sarebbero critiche.«Ho sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto la terribile scena – racconta un dipendente della stamperia –. Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente lo avevo caricato di merce qualche attimo prima. Questo è un punto pericoloso. Sul rettilineo di via Zanica auto e moto sfrecciano. Non sapendo che c’è l’immissione dall’azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo o comunque un rallentatore».