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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Schianto moto-camion in via Zanica a Bergamo: gravi un bimbo di 10 anni e un 52enne- Foto

LO SCHIANTO. Alle 21.30 di lunedì 31 agosto una Ducati con a bordo un uomo e un bambino si è scontrata con un mezzo pesante.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Schianto moto-camion in via Zanica a Bergamo: gravi un bimbo di 10 anni e un 52enne- Foto
Il luogo dell’incidente in cui si sono feriti gravemente un 35enne e un bambino di 10 anni che erano in sella a una moto in via Zanica a Bergamo. Lunedì 31 agosto 2026
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Grave incidente nella serata di lunedì 31 agosto in via Zanica a Bergamo. Una moto Ducati guidata da un uomo di 52 anni (in un primo tempo era stato comunicato averne 35) con a bordo anche un bambino di 10 si è scontrata con un camion. Centauro e giovane passeggero sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni: le loro condizioni sarebbero critiche.

Lo scontro si è verificato alle 21,30 all’altezza dell’Elcograf. Il mezzo pesante, completata le operazioni di carico della merce presso la stamperia, si stava immettendo su via Zanica, mentre la moto procedeva in uscita dal centro città verso Zanica. La dinamica non è ancora chiara. Degli accertamenti se ne sta occupando la polizia locale. Per fare chiarezza sull’accaduto verranno acquisite anche le immagini della videosorveglianza. Sono in corso accertamenti anche sul conducente del mezzo pesante, per accertarne eventuali responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco e polizia di Stato oltre ai soccorritori con due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche.

Schianto moto-camion in via Zanica a Bergamo: gravi un bimbo di 10 anni e un 52enne- Foto
La moto e il camion coinvolti in un grave incidente in via Zanica, lunedì 31 agosto alle 21.30. Feriti gravemente un bimbo di 10 anni e un uomo di 35 che erano sulla due ruote.
(Foto di Colleoni)
Schianto moto-camion in via Zanica a Bergamo: gravi un bimbo di 10 anni e un 52enne- Foto
La moto e il camion coinvolti in un grave incidente in via Zanica, lunedì 31 agosto alle 21.30. Feriti gravemente un bimbo di 10 anni e un uomo di 35 che erano sulla due ruote.
(Foto di Colleoni)

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