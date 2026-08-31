Schianto moto-camion in via Zanica a Bergamo: gravi un bimbo di 10 anni e un 52enne- Foto

Grave incidente nella serata di lunedì 31 agosto in via Zanica a Bergamo. Una moto Ducati guidata da un uomo di 52 anni (in un primo tempo era stato comunicato averne 35) con a bordo anche un bambino di 10 si è scontrata con un camion . Centauro e giovane passeggero sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni: le loro condizioni sarebbero critiche.

Lo scontro si è verificato alle 21,30 all’altezza dell’Elcograf. Il mezzo pesante, completata le operazioni di carico della merce presso la stamperia, si stava immettendo su via Zanica, mentre la moto procedeva in uscita dal centro città verso Zanica. La dinamica non è ancora chiara. Degli accertamenti se ne sta occupando la polizia locale. Per fare chiarezza sull’accaduto verranno acquisite anche le immagini della videosorveglianza. Sono in corso accertamenti anche sul conducente del mezzo pesante, per accertarne eventuali responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco e polizia di Stato oltre ai soccorritori con due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche.