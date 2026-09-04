Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Incidente di via Zanica, con la consulenza cinematica chiarirà la dinamica dell’incidente

LE RILEVAZIONI. Nella tarda mattinata di giovedì la pm Carlotta de Luca ha concesso il nullaosta alla sepoltura dissequestrando la salma di Tommaso Nava, 10 anni.

Lettura 1 min.
Incidente di via Zanica, con la consulenza cinematica chiarirà la dinamica dell’incidente
Il punto dell’incidente in via Zanica

Nel fascicolo aperto per omicidio stradale e lesioni gravissime l’unico indagato risulta per ora il settantenne di Varedo (Monza Brianza) che era alla guida del camion che lunedì sera si è scontrato con la moto Ducati 961 su cui viaggiavano il bambino e il padre Diego, 52 anni, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Giovedì la pm ha conferito all’ingegner Paolo Panzeri l’incarico per la consulenza cinematica, attraverso la quale si cercherà di fugare qualsiasi dubbio sull’esatta dinamica dell’incidente. È stato fin da subito assodato che il conducente del tir si stava immettendo sulla provinciale Cremasca da una strada laterale, mentre sopraggiungeva la moto. Ma con gli approfondimenti tecnici andranno valutati anche altri aspetti che potrebbero aver contribuito all’esito mortale dell’incidente. A cominciare dalla velocità della Ducati 961.

Leggi anche
Leggi anche

Autista del camion negativo a alcol e droga

Il settantenne è stato sottoposto ai test di alcol e droga, che hanno dato entrambi esiti negativi. L’autista ha raccontato di aver visto arrivare la moto e di non essere riuscito a evitare l’impatto. Al vaglio degli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e stanno portando avanti le indagini, ci sono anche le immagini di una telecamera privata. Secondo una prima ricostruzione Diego Nava avrebbe cercato di evitare il mezzo pesante frenando ma perdendo il controllo della moto, che è scivolata sull’asfalto. L’impatto è avvenuto con la parte anteriore bassa della fiancata sinistra del camion.

Leggi anche

Per la consulenza cinematica non è escluso che il 70enne nomini un suo esperto, così come i familiari di Diego e Tommaso Nava in qualità di parti offese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Emergenza
Disastri, Incidenti
Inchiesta, Autopsia
Giustizia, Criminalità
Carlotta de Luca
Diego Nava
Paolo Panzeri
Tommaso Nava
Ducati