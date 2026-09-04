Incidente di via Zanica, con la consulenza cinematica chiarirà la dinamica dell’incidente

Nel fascicolo aperto per omicidio stradale e lesioni gravissime l’unico indagato risulta per ora il settantenne di Varedo (Monza Brianza) che era alla guida del camion che lunedì sera si è scontrato con la moto Ducati 961 su cui viaggiavano il bambino e il padre Diego, 52 anni, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo .

Autista del camion negativo a alcol e droga

Il settantenne è stato sottoposto ai test di alcol e droga, che hanno dato entrambi esiti negativi. L’autista ha raccontato di aver visto arrivare la moto e di non essere riuscito a evitare l’impatto. Al vaglio degli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e stanno portando avanti le indagini, ci sono anche le immagini di una telecamera privata. Secondo una prima ricostruzione Diego Nava avrebbe cercato di evitare il mezzo pesante frenando ma perdendo il controllo della moto, che è scivolata sull’asfalto. L’impatto è avvenuto con la parte anteriore bassa della fiancata sinistra del camion.