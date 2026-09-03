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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Tommaso Nava, sabato ad Azzano l’ultimo saluto: oggi pomeriggio apre la camera ardente

IL DOLORE. La salma arriverà alle 14,30 del 3 settembre alla Casa del Commiato, aperta dalle 16. Funerali sabato alle 10, giornata di lutto cittadino.

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Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Tommaso Nava, sabato ad Azzano l’ultimo saluto: oggi pomeriggio apre la camera ardente
L’incidente di via Zanica

Azzano

La salma del piccolo Tommaso Nava arriverà nel pomeriggio di giovedì 3 settembre, alla Casa del Commiato Maggioni di via Piave, ad Azzano San Paolo. L’arrivo è previsto alle 14,30, mentre la camera ardente sarà aperta al pubblico dalle 16. I funerali saranno celebrati sabato 5 settembre alle 10 nella chiesa parrocchiale del paese. Per la giornata delle esequie il sindaco Sergio Suardi ha proclamato il lutto cittadino.

L’incidente in via Zanica

Tommaso, 10 anni, è morto nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasportato dopo il drammatico incidente avvenuto intorno alle 21,30 in via Zanica, a Bergamo.

Il bambino stava tornando verso Azzano sulla Ducati guidata dal padre Diego, 52 anni, quando la moto si è scontrata con un autoarticolato che si stava immettendo sulla strada dal piazzale della stamperia Elcograf. Padre e figlio erano finiti sotto la parte anteriore del mezzo pesante. Il padre, sottoposto mercoledì a un delicato intervento chirurgico, resta ricoverato in Terapia intensiva in condizioni molto gravi.

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Le indagini sulla dinamica

La Polizia locale ha acquisito le immagini di una telecamera privata che avrebbe ripreso lo scontro. La Procura ha disposto una perizia cinematica per ricostruire traiettorie e velocità dei veicoli. Il camionista, un settantenne residente a Varedo, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni gravissime: un atto dovuto per consentirgli di partecipare agli accertamenti attraverso un proprio consulente. I test su alcol e droghe eseguiti sull’autista hanno dato esito negativo.

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Il dolore di Azzano San Paolo

La morte di Tommaso ha profondamente colpito Azzano. Il Comune ha annullato la Festa dello sport prevista per sabato, mentre la parrocchia ha cancellato i tre giorni di festa di fine estate in oratorio. Anche l’Azzanese Basket Stezzano, società nella quale il bambino giocava, ha sospeso le attività.

Tommaso avrebbe frequentato la quinta elementare alla scuola primaria Quattro Fratelli Piacentini. Le maestre lo hanno ricordato come un bambino «gioioso e positivo», curioso, ironico e pieno di passioni: amava l’Atalanta, i manga e in particolare One Piece. «Un piccolo grande cuore», capace con il suo sorriso di riempire le giornate di chi gli stava accanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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