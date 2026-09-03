Preghiera e fiaccolata per Tommaso: Azzano si raccoglie nel dolore

Azzano fatica a elaborare il dolore per la scomparsa di un suo piccolo angelo, Tommaso Nava, di soli 10 anni, morto dopo lo schianto contro un tir in via Zanica mentre era in moto con il padre Diego che, invece, resta ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Giovedì dalle 16 è stato un via vai continuo alla camera ardente della casa del commiato Maggioni in via Piave, dove è stato composto il feretro. In tanti, tra lacrime, fiori, abbracci e pure un peluche con i colori dell’Atalanta, si sono stretti al dolore della famiglia. Presenti anche molti bambini e famiglie. Un dolore che sta attraversando l’intero paese e che oggi unisce tante realtà e tante persone: dalla parrocchia alla biblioteca, passando per la scuola, fino alla squadra di basket Azzanese Stezzano. Il paese è sotto choc, raccolto nel lutto.

La comunità cristiana di Azzano ha indetto un momento di preghiera alle 16 di venerdì 4 settembre nella vecchia chiesa parrocchiale, per poi far visita al feretro del piccolo Tommy.

La fiaccolata dei compagni di classe

Per la sera stessa, alle 20.30, i genitori e i compagni di classe di Tommaso - che a giorni avrebbe iniziato la quinta elementare in paese - hanno organizzato una fiaccolata con partenza dalla chiesa parrocchiale in piazza, il corteo si snoderà tra le vie del paese con un momento di sosta alla casa del commiato, per poi terminare il percorso nel piazzale della meridiana.

Sabato i funerali

I funerali saranno celebrati sabato 5 settembre alle 10 nella chiesa parrocchiale. Per la giornata delle esequie il sindaco Sergio Suardi ha proclamato il lutto cittadino dalle 9 e sino alla fine della cerimonia funebre.

L’incidente in via Zanica

Tommaso, 10 anni, è morto nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasportato dopo il drammatico incidente avvenuto intorno alle 21.30 in via Zanica, a Bergamo.