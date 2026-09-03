Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Giovedì 03 Settembre 2026

Preghiera e fiaccolata per Tommaso: Azzano si raccoglie nel dolore

IL LUTTO. La classe di Tommaso Nava ha organizzato una fiaccolata venerdì 4 settembre alle 20.30. Sempre venerdì, alle 16, la comunità cristiana propone un momento di preghiera nella vecchia parrocchiale.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Preghiera e fiaccolata per Tommaso: Azzano si raccoglie nel dolore
Tommaso Nava in una foto recente

Azzano San Paolo

Azzano fatica a elaborare il dolore per la scomparsa di un suo piccolo angelo, Tommaso Nava, di soli 10 anni, morto dopo lo schianto contro un tir in via Zanica mentre era in moto con il padre Diego che, invece, resta ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Giovedì dalle 16 è stato un via vai continuo alla camera ardente della casa del commiato Maggioni in via Piave, dove è stato composto il feretro. In tanti, tra lacrime, fiori, abbracci e pure un peluche con i colori dell’Atalanta, si sono stretti al dolore della famiglia. Presenti anche molti bambini e famiglie. Un dolore che sta attraversando l’intero paese e che oggi unisce tante realtà e tante persone: dalla parrocchia alla biblioteca, passando per la scuola, fino alla squadra di basket Azzanese Stezzano. Il paese è sotto choc, raccolto nel lutto.

La comunità cristiana di Azzano ha indetto un momento di preghiera alle 16 di venerdì 4 settembre nella vecchia chiesa parrocchiale, per poi far visita al feretro del piccolo Tommy.

Leggi anche

La fiaccolata dei compagni di classe

Per la sera stessa, alle 20.30, i genitori e i compagni di classe di Tommaso - che a giorni avrebbe iniziato la quinta elementare in paese - hanno organizzato una fiaccolata con partenza dalla chiesa parrocchiale in piazza, il corteo si snoderà tra le vie del paese con un momento di sosta alla casa del commiato, per poi terminare il percorso nel piazzale della meridiana.

Sabato i funerali

I funerali saranno celebrati sabato 5 settembre alle 10 nella chiesa parrocchiale. Per la giornata delle esequie il sindaco Sergio Suardi ha proclamato il lutto cittadino dalle 9 e sino alla fine della cerimonia funebre.

Leggi anche

L’incidente in via Zanica

Tommaso, 10 anni, è morto nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasportato dopo il drammatico incidente avvenuto intorno alle 21.30 in via Zanica, a Bergamo.

Il bambino stava tornando verso Azzano sulla Ducati guidata dal padre Diego, 52 anni, quando la moto si è scontrata con un autoarticolato che si stava immettendo sulla strada dal piazzale della stamperia Elcograf. Padre e figlio erano finiti sotto la parte anteriore del mezzo pesante. Il padre, sottoposto mercoledì a un delicato intervento chirurgico, resta ricoverato in Terapia intensiva in condizioni molto gravi. Proseguono anche gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente. La Procura ha disposto una perizia cinematica. È indagato il camionista alla guida del tir coinvolto. Saranno gli accertamenti a chiarire la sequenza esatta dello schianto e le eventuali responsabilità.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzano San Paolo
Bergamo
Decesso
Morte
Disastri, Incidenti
Sociale
Sergio Suardi
Tommaso Nava
Elcograf