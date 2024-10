Ben 236 le multe per divieto di sosta durante la partita dell’Atalanta

Sono state in tutto 236 le sanzioni per divieto di sosta comminate dalla polizia locale cittadina nel corso della serata di sabato, durante la partita Atalanta-Genoa che si stava disputando al Gewiss Stadium. Si trattava dei mezzi dei tifosi che si trovavano allo stadio e che avevano parcheggiato in particolare in via Tito Legrenzi, su entrambi i lati della carreggiata.

Le auto bloccavano il supermercato

La prima segnalazione alla polizia locale è arrivata dal supermercato Esselunga, visto che alcune vetture in sosta non regolare erano posteggiate proprio in posizione da ostruire un passo carrabile al servizio del punto vendita situato all’angolo con via Corridoni. A quel punto la polizia locale, giunta sul posto, si è accorta che tutta la strada era costellata di vetture posteggiate in divieto: così le multe sono state svariate decine soltanto lì. Succede spesso, quando l’Atalanta gioca le sue partite casalinghe, che scattino sanzioni nei confronti di chi non lascia la sua auto in un posto regolare.