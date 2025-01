Bergamaschi emigrati, +121% in 20 anni

Sono oltre 6 milioni i cittadini italiani residenti all’estero, tra loro molti bergamaschi, oltre 2.000 nell’ultimo anno, in tutto 72.200 secondo i dati raccolti dal 2006 ad oggi dal Rapporto Italiani nel Mondo promosso dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.

L’edizione 2024 è stata presentata ieri dalla curatrice Delfina Licata, nell’ambito del convegno «Simposio sulle rotte del talento: fuga e futuro» in sala Galmozzi, organizzato dal Movimento Cristiano lavoratori (Mcl) Giovani di Bergamo in collaborazione con il Mclg Nazionale, l’Unione provinciale Mcl di Bergamo, con il sostegno del Mcl nazionale. A fare da moderatrice, Chiara Caldarella, del direttivo nazionale del Movimento. Oggi la comunità dei cittadini all’estero continua a crescere: al 2006 al 2024 l’aumento a livello nazionale delle partenze è stato del 97%, in Lombardia del 169%, nella nostra provincia del 121%, (il comune di Bergamo, in terza posizione in Lombardia, registra l’incremento del 122%). I dati sono comunque sottostimati perché si riferiscono all’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero (Aire), a cui qualcuno non si iscrive.

Dal 2006 al 2024 l’aumento a livello nazionale delle partenze è stato del 97%, in Lombardia del 169%, nella nostra provincia del 121%, (il comune di Bergamo, in terza posizione in Lombardia, registra l’incremento del 122%). Sono circa 90mila gli italiani partiti nel 2024, di cui 15.799 lombardi, alla volta di 187 Paesi in tutti i continenti. Da sfatare che si tratti solo di giovani cervelli in fuga, meglio parlare di talenti, perché le competenze sono plurime. Dal punto di vista dell’età il 23,2% di chi risiede all’estero ha tra i 35 e i 49 anni; il 21,7% appartiene alla fascia di età 18-34 anni e il 19,5% a quella 50-64 anni. Il 14,6% di chi è all’estero è minorenne, mentre gli anziani sono il 21%; di questi il 9,5% ha tra i 65 e i 74 anni, il 6,7% tra i 75 e gli 84 e il 4,8% ha più di 85 anni.

Cambia la motivazione a lasciare l’Italia

E se la spinta a lasciare l’Italia è data dalla ricerca di lavoro, nel tempo è cambiata la motivazione che è sottesa. «Dalle interviste realizzate nel periodo pre-pandemia – ha spiegato Licata -, gli espatriati parlavano di meritocrazia che non vedevano riconosciuta in Italia; ora chi parte esprime il desiderio di genitorialità, ed infatti nel giro di 3-4 anni dal trasferimento nascono i figli». Nella fascia 18-34 anni, giovani con una preparazione medio-alta che trovano all’estero quello che l’Italia non offre: il lavoro come ascensore sociale, accade così che anche una laureata in chimica accetti di fare la commessa, arrivando in breve a incarichi di responsabilità all’interno del brand che l’ha assunta. «In crescita - ha aggiunto Licata - anche la mobilità degli studenti delle superiori, che si sperimentano all’estero ad un’età sempre più bassa. Aspetto positivo ma che aumenta il flusso di chi partirà e non rientrerà perché l’Italia non favorisce la circolarità. L’Italia non è attrattiva nemmeno per gli stranieri, che magari studiano nelle nostre università, ma poi non rimangono». E anche i nuovi cittadini italiani emigrano: tra il 2012 e il 2022 sono stati oltre un milione e 528 mila gli stranieri divenuti italiani; di questi, oltre 146 mila hanno poi trasferito la residenza all’estero.