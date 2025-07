Bergamo, 15enne nel mirino dell’Antiterrorismo: scattano 22 perquisizioni in tutta Italia - Video

Imponente operazione condotta dalla Polizia di Stato sulla radicalizzazione giovanile che ha eseguito 22 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di minorenni – dai 13 ai 17 anni – coinvolti in ambienti estremisti di matrice suprematista, jihadista, accelerazionista e antagonista. Tra i giovani oggetto di indagine anche un 15enne residente a Bergamo , rintracciato in provincia di Matera dove stava trascorrendo le vacanze estive.

Le indagini evidenziano un quadro in rapida evoluzione: i social network, le piattaforme di gaming online e la facilità di accesso al web rappresentano un terreno fertile per il proselitismo e l’indottrinamento. L’ambiente virtuale permette infatti ai giovanissimi di costruirsi un’identità alternativa e di trovare senso di appartenenza in comunità ideologiche deviate. I linguaggi digitali, l’uso disinvolto della lingua inglese, i meme, le armi stampate in 3D e la fascinazione per la violenza sono elementi comuni nei profili monitorati dagli investigatori.