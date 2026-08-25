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Cronaca / Bergamo Città Martedì 25 Agosto 2026

Bergamo, 260 mila euro per illuminare tre campi da calcio

I PROGETTI. Conclusi gli interventi negli impianti di via Goisis, via Gasparini e via Fontana: nuovi proiettori a led e torri faro per migliorare luce ed efficienza energetica.

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Redazione Web
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Bergamo, 260 mila euro per illuminare tre campi da calcio
Il campo di via Fontana

Bergamo

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione in tre campi da calcio comunali di Bergamo. L’intervento, inserito nel programma di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli impianti sportivi cittadini, ha interessato le strutture di via Goisis, via Gasparini e via Fontana, per un investimento complessivo di 260 mila euro.

I lavori hanno previsto l’installazione o la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi proiettori a tecnologia led, con l’obiettivo di migliorare la visibilità delle aree di gioco e ridurre allo stesso tempo i consumi energetici.

Quattro nuove torri faro in via Fontana

L’intervento più consistente ha riguardato il campo di via Fontana, dove sono state installate quattro nuove torri faro alte 12 metri, ciascuna equipaggiata con due proiettori led. È stato inoltre rimosso uno dei due pali di illuminazione già esistenti.

Nuovi proiettori in via Goisis e via Gasparini

Nel campo di via Goisis sono stati sostituiti i tre proiettori esistenti con altrettanti apparecchi a led.
Analogo intervento in via Gasparini, dove sono stati rinnovati quattro proiettori. La riqualificazione punta così a rendere gli impianti sportivi comunali più efficienti e adeguati alle esigenze delle società e degli utenti.

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