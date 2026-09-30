Bergamo, 65 mila euro di contributi alle famiglie a basso reddito

Il Comune di Bergamo stanzia 65 mila euro per sostenere le famiglie a basso reddito e ridurre il peso della fiscalità locale . La misura, già attivata negli anni scorsi, è stata confermata anche per il 2026 con una delibera approvata dalla Giunta. Il contributo è destinato ai contribuenti soggetti all’addizionale comunale Irpef dovuta al Comune di Bergamo per l’anno d’imposta 2025 e che risultino in regola con il pagamento della Tari per gli anni dal 2021 al 2025.

Contributi fino a 340 euro

L’importo varia in base all’Isee e al numero di figli minori a carico. Per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro il contributo base è di 220 euro, che sale a 270 euro con un figlio minore, 320 euro con due figli e 340 euro con tre o più figli. Per i nuclei con Isee tra 15.001 e 18.500 euro, l’importo parte da 70 euro e arriva fino a 200 euro in presenza di almeno tre figli minori. È previsto un sostegno anche per le famiglie con figli e Isee tra 18.501 e 22 mila euro: 90 euro con un figlio, 100 con due e 110 euro con almeno tre figli minori.