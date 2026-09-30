Bergamo, 65 mila euro di contributi alle famiglie a basso reddito
GLI AIUTI. Fino a 340 euro per i nuclei con Isee più basso e figli minori. Le domande potranno essere presentate online dal 5 ottobre all’8 novembre 2026.Lettura 1 min.
Bergamo
Il Comune di Bergamo stanzia 65 mila euro per sostenere le famiglie a basso reddito e ridurre il peso della fiscalità locale. La misura, già attivata negli anni scorsi, è stata confermata anche per il 2026 con una delibera approvata dalla Giunta. Il contributo è destinato ai contribuenti soggetti all’addizionale comunale Irpef dovuta al Comune di Bergamo per l’anno d’imposta 2025 e che risultino in regola con il pagamento della Tari per gli anni dal 2021 al 2025.
Contributi fino a 340 euro
L’importo varia in base all’Isee e al numero di figli minori a carico. Per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro il contributo base è di 220 euro, che sale a 270 euro con un figlio minore, 320 euro con due figli e 340 euro con tre o più figli. Per i nuclei con Isee tra 15.001 e 18.500 euro, l’importo parte da 70 euro e arriva fino a 200 euro in presenza di almeno tre figli minori. È previsto un sostegno anche per le famiglie con figli e Isee tra 18.501 e 22 mila euro: 90 euro con un figlio, 100 con due e 110 euro con almeno tre figli minori.
«Con questa misura vogliamo confermare un intervento concreto di sostegno rivolto ai nuclei con redditi più contenuti, modulando il contributo sulla condizione economica e sulla presenza di figli minori», sottolinea l’assessore al Bilancio Sergio Gandi.
Domande online dal 5 ottobre
Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online dal 5 ottobre all’8 novembre 2026, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito del Comune di Bergamo. Tra i documenti richiesti figurano la dichiarazione dei redditi 2026 relativa al 2025, dalla quale risulti il versamento dell’addizionale comunale Irpef, l’attestazione Isee e la documentazione relativa al pagamento della Tari. Per chi avesse difficoltà nella compilazione telematica sarà disponibile, previo appuntamento, l’assistenza dello sportello Tributi di piazza Matteotti 3.
Se il valore complessivo delle richieste dovesse superare i 65 mila euro disponibili, i contributi saranno ridotti proporzionalmente, salvo ulteriori risorse messe a disposizione dal bilancio comunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA