Bergamo, a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto

È stata inaugurata lunedì 15 dicembre, lungo la Greenway di Valtesse, la nuova aula all’aperto realizzata grazie all’ idea proposta nel 2023 dagli alunni e dalle alunne delle classi quinte della Scuola Primaria Antonio Rosmini, nell’ambito del percorso «A scuola di cittadinanza» promosso dal Comune di Bergamo.

La cerimonia si è svolta alla presenza della presidente del Consiglio comunale Romina Russo, dell’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, dell’allora assessora al Verde Marzia Marchesi e oggi assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, oltre che delle classi coinvolte, dei docenti, della curatrice del progetto per la scuola Raffaella Fanelli, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Camozzi - scuola Rosmini Paolo Zoppetti, dei tecnici comunali e rappresentanti dell’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo - GOLab Architetti e Architette, partner del progetto, con Maria Cristina Brembilla.

Da dove nasce l’idea

Inaugurata «l’aula senza tetto» sulla Greenway di Valtesse L’idea dell’«aula senza tetto», questo il suo nome, è nata direttamente dai bambini e dalle bambine della Scuola Rosmini che, durante il percorso di educazione civica 2023–2024 (classe 5ª A) e 2024–2025 (classi 5ª A e B), curato dall’insegnante Raffaella Fanelli in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo – GOLab Architetti e Architette – hanno presentato un Ordine del giorno in Consiglio comunale per chiedere la realizzazione di uno spazio dedicato alla didattica immersa nella natura.

Il progetto

Una proposta concreta, accolta e sostenuta dall’Amministrazione comunale - la prima in città - e, in particolare, dall’allora assessorato al Verde guidato da Marzia Marchesi. Il progetto, avviato nel precedente mandato grazie alla collaborazione tra la scuola e l’Ordine degli Architetti, è stato portato a compimento dall’attuale assessora al Verde Oriana Ruzzini, che ha accompagnato la fase realizzativa confermando l’impegno del Comune per la valorizzazione dello spazio pubblico e dell’educazione ambientale.

Uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Scuola Rosmini. Il primo in città

Dove si trova

La nuova aula – costruita interamente con materiali riciclati – si trova nel tratto della Greenway tra via Solari e via Valverde. È composta da sedute, panche, tavoli e da un pannello esplicativo, ed è pensata come uno spazio pubblico aperto e accessibile, destinato ad accogliere attività scolastiche all’esterno e a favorire un rapporto più diretto con l’ambiente.

Per rafforzare il legame tra scuola e città

«Questo progetto è la dimostrazione concreta di quanto possa essere formativa e coinvolgente l’esperienza del Consiglio comunale anche per i più giovani. Con “A scuola di cittadinanza” vogliamo continuare a offrire alle scuole uno spazio reale di confronto con le istituzioni, in cui le idee dei bambini e delle bambine possano trovare ascolto e, come in questo caso, diventare realtà. Portare un Ordine del giorno in aula consiliare, discuterlo e vederlo realizzato è un passaggio che restituisce senso alla partecipazione e rafforza il legame tra scuola e città» ha detto la presidente del Consiglio comunale di Bergamo Romina Russo.

«Questa inaugurazione rappresenta una duplice sfida educativa: offrire ai bambini la possibilità di imparare immersi nella natura, l’outdoor education, come avviene in molti Paesi del Nord Europa, e invitare tutta la cittadinanza a rispettare questo luogo e la sua infrastruttura aperta e fruibile. È un’occasione splendida per essere più attenti alla natura e ai bisogni dei bambini, che sono stati capaci di portare un vero Ordine del giorno nel progetto di Scuola di cittadinanza. Questa aula è un buon modello di partecipazione e dimostra come gli impegni presi in Consiglio, anche davanti agli studenti, possano tradursi in opere concrete. Grazie al Dirigente scolastico e alle insegnanti, all’ Ordine degli architetti e al Servizio verde pubblico per l’ottimo lavoro di squadra» dichiara l’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini.