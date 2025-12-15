Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

Bergamo, a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto

LA NOVITÀ. Inaugurata «l’aula senza tetto» sulla Greenway di Valtesse: uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Scuola Rosmini. Il primo in città.

Redazione Web
Redazione Web
Si scopre la targa del progetto
Si scopre la targa del progetto

Bergamo

È stata inaugurata lunedì 15 dicembre, lungo la Greenway di Valtesse, la nuova aula all’aperto realizzata grazie all’ idea proposta nel 2023 dagli alunni e dalle alunne delle classi quinte della Scuola Primaria Antonio Rosmini, nell’ambito del percorso «A scuola di cittadinanza» promosso dal Comune di Bergamo.

La cerimonia si è svolta alla presenza della presidente del Consiglio comunale Romina Russo, dell’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, dell’allora assessora al Verde Marzia Marchesi e oggi assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, oltre che delle classi coinvolte, dei docenti, della curatrice del progetto per la scuola Raffaella Fanelli, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Camozzi - scuola Rosmini Paolo Zoppetti, dei tecnici comunali e rappresentanti dell’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo - GOLab Architetti e Architette, partner del progetto, con Maria Cristina Brembilla.

Da dove nasce l’idea

Inaugurata «l’aula senza tetto» sulla Greenway di Valtesse
Inaugurata «l’aula senza tetto» sulla Greenway di Valtesse

L’idea dell’«aula senza tetto», questo il suo nome, è nata direttamente dai bambini e dalle bambine della Scuola Rosmini che, durante il percorso di educazione civica 2023–2024 (classe 5ª A) e 2024–2025 (classi 5ª A e B), curato dall’insegnante Raffaella Fanelli in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo – GOLab Architetti e Architette – hanno presentato un Ordine del giorno in Consiglio comunale per chiedere la realizzazione di uno spazio dedicato alla didattica immersa nella natura.

Il progetto

Una proposta concreta, accolta e sostenuta dall’Amministrazione comunale - la prima in città - e, in particolare, dall’allora assessorato al Verde guidato da Marzia Marchesi. Il progetto, avviato nel precedente mandato grazie alla collaborazione tra la scuola e l’Ordine degli Architetti, è stato portato a compimento dall’attuale assessora al Verde Oriana Ruzzini, che ha accompagnato la fase realizzativa confermando l’impegno del Comune per la valorizzazione dello spazio pubblico e dell’educazione ambientale.

Uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Scuola Rosmini. Il primo in città
Uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Scuola Rosmini. Il primo in città

Dove si trova

La nuova aula – costruita interamente con materiali riciclati – si trova nel tratto della Greenway tra via Solari e via Valverde. È composta da sedute, panche, tavoli e da un pannello esplicativo, ed è pensata come uno spazio pubblico aperto e accessibile, destinato ad accogliere attività scolastiche all’esterno e a favorire un rapporto più diretto con l’ambiente.

Per rafforzare il legame tra scuola e città

«Questo progetto è la dimostrazione concreta di quanto possa essere formativa e coinvolgente l’esperienza del Consiglio comunale anche per i più giovani. Con “A scuola di cittadinanza” vogliamo continuare a offrire alle scuole uno spazio reale di confronto con le istituzioni, in cui le idee dei bambini e delle bambine possano trovare ascolto e, come in questo caso, diventare realtà. Portare un Ordine del giorno in aula consiliare, discuterlo e vederlo realizzato è un passaggio che restituisce senso alla partecipazione e rafforza il legame tra scuola e città» ha detto la presidente del Consiglio comunale di Bergamo Romina Russo.

«Questa inaugurazione rappresenta una duplice sfida educativa: offrire ai bambini la possibilità di imparare immersi nella natura, l’outdoor education, come avviene in molti Paesi del Nord Europa, e invitare tutta la cittadinanza a rispettare questo luogo e la sua infrastruttura aperta e fruibile. È un’occasione splendida per essere più attenti alla natura e ai bisogni dei bambini, che sono stati capaci di portare un vero Ordine del giorno nel progetto di Scuola di cittadinanza. Questa aula è un buon modello di partecipazione e dimostra come gli impegni presi in Consiglio, anche davanti agli studenti, possano tradursi in opere concrete. Grazie al Dirigente scolastico e alle insegnanti, all’ Ordine degli architetti e al Servizio verde pubblico per l’ottimo lavoro di squadra» dichiara l’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini.

«L“Aula senza tetto” non è solo un intervento strutturale, ma un’esperienza educativa che unisce progettazione partecipata, sostenibilità e innovazione didattica. L’iniziativa valorizza la Greenway non soltanto come infrastruttura per la mobilità dolce e il tempo libero, ma anche come luogo di apprendimento, incontro e comunità. Studiare all’aperto comporta benefici dimostrati: migliora la concentrazione, riduce lo stress, stimola la creatività e rafforza il legame con il territorio. L’utilizzo di materiali di riciclo sottolinea inoltre l’importanza dell’economia circolare e della responsabilità ambientale» dichiara l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi.

Bergamo
Ambiente
Politica ambientale
Risorse naturali
Istruzione
Scuola
Tempo libero
Turismo
Romina Russo
Oriana Ruzzini
Marzia Marchesi
Paolo Zoppetti
Comune di Bergamo