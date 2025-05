Bergamo, «al parco Marenzi bivacchi e ubriachi». I residenti: situazione fuori controllo

Al parco Marenzi

«Da più di un mese la situazione al parco Marenzi di via Frizzoni è fuori controllo: ci sono soggetti che bivaccano su prato e panchine, spesso ubriachi e molesti, fanno i propri bisogni in mezzo al prato e portano bottiglie di alcolici nonostante un cartello vieti di introdurli. Senza contare lo spaccio di stupefacenti, con un viavai di persone che si aggirano con piccoli zainetti e le panchine rese inutilizzabili in quanto occupate da persone, probabilmente ubriache, che le utilizzano come giaciglio».

Situazione già nota

A segnalare la situazione sono alcuni residenti e fruitori del parco, che sottolineano: «Capisco avere ripulito la stazione e anche via Paglia e Bonomelli, ma il risultato è aver precluso il parco Marenzi a chiunque se non a questi sogget‍️ti». Una situazione ben nota a Comune e Caritas, che stanno profondendo il massimo impegno per riuscire a gestire i senzatetto che, allontanati dalle Autolinee, hanno trovato posto in altre zone della città: «Qualcuno se n’è andato da Bergamo e qualcun altro si è arrangiato trovando posto in altri luoghi – precisa don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana –. Noi abbiamo le strutture stracolme e più di così non possiamo fare, vediamo con favore il progetto di housing sociale e housing first del Comune (che metterà a disposizione altri sette appartamenti oltre ai sette già attivi, in grado di ospitare due-tre persone per volta, ndr) per liberare qualche posto nei dormitori. C’è anche da sottolineare che non tutti i clochard vogliono venire al Galgario perché non si possono bere alcolici. Purtroppo questo problema nelle città moderne c’è e ci sarà sempre, ho il massimo rispetto e vicinanza verso i cittadini che esprimono critiche e preoccupazioni e capisco che queste persone si siano impossessate di alcuni luoghi, ma è il dopo che dobbiamo costruire, accompagnare i soggetti ai margini richiede percorsi lunghi».