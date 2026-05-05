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Cronaca / Bergamo Città Martedì 05 Maggio 2026

Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti

L’EVENTO. Sabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro.

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Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti

Sabato 9 maggio, alle 10:30, Piazza della Cittadella a Bergamo Alta ospiterà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi Ufficiali del 125esimo Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza.

La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo. L’evento si svolgerà alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose.

Il programma prevede, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, anche la tradizionale cerimonia del «gemellaggio» presso l’Auditorium dell’Istituto. L’iniziativa è volta a creare un legame ideale tra gli Allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001.

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