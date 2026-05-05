Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti

La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo . L’evento si svolgerà alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro , e di numerose autorità civili, militari e religiose.

Il programma prevede, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, anche la tradizionale cerimonia del «gemellaggio» presso l’Auditorium dell’Istituto. L’iniziativa è volta a creare un legame ideale tra gli Allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001.