Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025

Bergamo, annullata per maltempo la Festa del Cioccolato

LA MANIFESTAZIONE. Era in programma questo fine settimana, dal 14 al 16 novembre in Città Alta. Tornerà in primavera.

Redazione Web
Redazione Web
Una delle passate edizioni della Festa del Cioccolato
Una delle passate edizioni della Festa del Cioccolato

Bergamo

È stata annullata per maltempo la Festa del Cioccolato, inizialmente prevista dal 14 al 16 novembre in Città Alta, in piazza della Cittadella. L’evento - firmato Promozione Confesercenti - tornerà la prossima primavera.

Annullata la Festa del Cioccolato

Per il dispiacere degli appassionati di un evento ormai tradizionale, di avvicinamento al Natale. A Bergamo erano attesi otto maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia – da Bergamo, Monza, Lecco, Pavia, Cuneo, Pistoia, Parma e Reggio Calabria – per portare le loro creazioni per tre giorni dedicati agli amanti del cioccolato, con degustazioni, laboratori, sculture e abbinamenti speciali. Dolcezza ora rinviata ai mesi primaverili.

