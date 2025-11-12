Bergamo, annullata per maltempo la Festa del Cioccolato

È stata annullata per maltempo la Festa del Cioccolato, inizialmente prevista dal 14 al 16 novembre in Città Alta, in piazza della Cittadella. L’evento - firmato Promozione Confesercenti - tornerà la prossima primavera.

Annullata la Festa del Cioccolato

Per il dispiacere degli appassionati di un evento ormai tradizionale, di avvicinamento al Natale. A Bergamo erano attesi otto maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia – da Bergamo, Monza, Lecco, Pavia, Cuneo, Pistoia, Parma e Reggio Calabria – per portare le loro creazioni per tre giorni dedicati agli amanti del cioccolato, con degustazioni, laboratori, sculture e abbinamenti speciali. Dolcezza ora rinviata ai mesi primaverili.