Bergamo, bando per l’assegnazione di 34 orti urbani

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 34 orti urbani: le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per «promuovere stili di vita sostenibili, la socialità nei quartieri e la produzione alimentare di qualità a chilometro zero, rafforzando il legame tra cittadini e spazi verdi urbani», si legge nella presentazione.