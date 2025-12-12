Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Bergamo, bando per l’assegnazione di 34 orti urbani

LA NOVITÀ. Spazi disponibili in diversi quartieri della città, le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio.

Redazione Web
Redazione Web
Gli orti urbani di Monterosso
Gli orti urbani di Monterosso

Bergamo

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 34 orti urbani: le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per «promuovere stili di vita sostenibili, la socialità nei quartieri e la produzione alimentare di qualità a chilometro zero, rafforzando il legame tra cittadini e spazi verdi urbani», si legge nella presentazione.

Gli orti urbani di Loreto
Gli orti urbani di Loreto

Gli orti disponibili

Gli orti disponibili sono i seguenti:
• 1 orto in via Spino, nell’area verde «Emanuela Loi»
• 15 orti in via Flores, dietro il parco di Pizzo Redorta
• 1 orto in via Pizzo Redorta, nell’area della casa circondariale (accesso da via Monte Misma o via Daste e Spalenga)
• 1 orto in via Dei Caravana, dietro il Cte di Colognola
• 1 orto in via Morali, a Grumello del Piano
• 1 orto in via Pescara, zona Valtesse (confinante con il Riolo del Tiro a Segno)
• 14 orti nel parco Ovest 1, accesso da via Ravizza, quartiere San Tomaso

Come candidarsi

La domanda di partecipazione è disponibile esclusivamente online, a questo link. La graduatoria, che sarà formata in seguito al bando, resterà valida fino al 31 dicembre 2027 anche per eventuali ulteriori assegnazioni, in caso di: naturale cessazione dei contratti in corso, cause di cessazione previste dall’art. 14 del Regolamento comunale per la concessione degli orti, disponibilità di nuovi orti a seguito di interventi di realizzazione o riqualificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
Risorse naturali
Politica ambientale
Politica
Enti locali
Comune di Bergamo