Bergamo Brescia 2023, i percorsi dei quattro cortei e le ultime modifiche alla viabilità

Fervono i preparativi in vista dell’inaugurazione di piazza di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, in programma sabato 21 gennaio . In queste ore si stanno concludendo le operazioni di montaggio del palco di piazza Vittorio Veneto, degli schermi all’interno dell’area dell’evento, delle attrezzature sceniche di piazzale Marconi. Si preannuncia una grande festa che ovviamente, per via della grande quantità di persone che affollerà le vie del centro, riverbererà sulla viabilità cittadina . L’Amministrazione consiglia – come avvenne in occasione dell’Abbraccio delle Mura, della manifestazione «Amatriciana Solidale» e di molte altre iniziative che hanno richiamato migliaia di persone nelle vie della città – di non utilizzare il mezzo privato (se non necessario) per muoversi nelle aree centrali della città nella giornata di sabato, avvalendosi di m ezzi pubblici, mobilità alternativa e utilizzando i parcheggi di attestazione nelle aree limitrofe al centro cittadino . Ecco gli ultimi aggiornamenti e alcune informazioni utili.