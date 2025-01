Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova insieme per la sicurezza urbana

Video sorveglianza, bullismo giovanile, movida, aumento del consumo di droga e del possesso di coltelli, questi i temi principale che sono stati affrontati nell’incontro tra gli assessori alla Sicurezza, Giacomo Angeloni per Bergamo, Valter Muchetti per Brescia, Santo Canale per Cremona e Iacopo Rebecchi per Mantova e i comandanti delle Polizie Locali dei rispettivi comuni.