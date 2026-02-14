Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Bergamo, con un coltello tenta di colpire un 27enne: lui riesce a fermarlo

L’AGGRESSIONE. È successo nella serata di venerdì 13 febbraio davanti al Carrefour di Borgo Palazzo.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
I carabinieri al Carrefour
I carabinieri al Carrefour

«Ero qui a prendere le sigarette, come capita spesso. A un certo punto, dietro di me ho sentito un uomo che imprecava nei miei confronti e, senza alcun motivo, all’improvviso ha tentato di colpirmi alle spalle con un coltello a serramanico».

Fortunatamente, il 27enne vittima di una tentata aggressione venerdì sera nella galleria del Carrefour di via Borgo Palazzo, ha avuto i riflessi pronti, riuscendo a bloccare la mano dell’aggressore, un italiano che, secondo quanto riferito da alcuni residenti, già in precedenza aveva causato problemi all’esterno del supermercato.

«Ho praticato per anni karate, quindi ho i riflessi allenati – ha spiegato il 27enne –. Un commesso mi ha aiutato a fermare l’uomo e io ho chiamato le forze dell’ordine». Erano quasi le 21.20: poco dopo, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Bergamo, che hanno fermato l’aggressore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Carrefour
Carabinieri