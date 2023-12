Bergamo, contributi per 620mila euro ad enti e associazioni - La lista completa

Più di 600mila euro a favore di oltre un centinaio tra enti e associazioni del territorio: il Comune di Bergamo contribuisce così (attraverso diverse delibere approvate dalla Giunta a fine dicembre e in pubblicazione nei prossimi giorni sul sito del Comune, per un totale di quasi 620.000€) a coprire le spese che soggetti diversi hanno sostenuto per organizzare attività ed eventi in ambito culturale, sportivo-ricreativo, sociale, educativo o ambientale sul territorio cittadino durante il 2023.