Bergamo, controlli nella zona della stazione. Rapina in via Tasso, arrestato 28enne

I controlli si sono incentrati in modo particolare nella zona che comprende la stazione ferroviaria di Bergamo, la stazione delle autolinee, la stazione Teb, piazzale degli Alpini, piazzale della Malpensata, via Bonomelli, via Paglia, via Mozart, via Leoncavallo comprendendo anche le zone dei Propilei ed il centro cittadino. Durante il servizio sono state controllate ed identificate 131 persone di cui 43 con precedenti penali o di polizia : sono due i cittadini italiani che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria in quanto hanno violato il foglio di via del Comune di Bergamo emesso dal questore.

Rapina in via Tasso

Inoltre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la polizia ha arrestato un 28enne, originario della Serbia, resosi responsabile di una rapina in un esercizio commerciale di via Tasso: qui l’uomo, minacciando il titolare e un cliente, si è fatto consegnare 5 e 20 euro per poi fuggire. L’immediata segnalazione alle forze dell’ordine con la descrizione ha permesso a una Volante di rintracciare l’uomo nelle vicinanze, ancora in possesso delle banconote sottratte. Dopo l’arresto l’uomo, già noto per altri precedenti, ha cercato di scappare ed è stato trasferito in carcere a Bergamo. È stato poi deferito all’autorità giudiziaria per violazione del foglio di via.