Bergamo cresce ancora: 121.824 abitanti al 31 dicembre 2023

Bergamo continua a crescere: il numero di abitanti in città sale ancora secondo i primi dati di BergamoInCifre, la ricognizione sui dati anagrafici voluta dal Comune di Bergamo e che sarà aggiornata e resa disponibile online nei prossimi giorni.

Dal 2015 a oggi la città ha sempre avuto un trend positivo per quanto riguarda i suoi abitanti, una linea sempre in segno + a eccezione dell’anno 2020, quello della pandemia e del covid19, che moltissimo hanno segnato la storia del capoluogo orobico. Il 2023 non fa eccezione: al 31 dicembre 2023 gli abitanti di Bergamo tornano a sfiorare quota 122mila abitanti, ben 121.824, valore che riporta la città a un passo dai livelli pre-pandemia.

Guardando meglio i dati 2023, rimane costante la percentuale di composizione di genere degli abitanti della città, con 64085 donne e 57739 uomini. Anche in questo caso, dai grafici risulta evidente il calo dell’anno 2020.

La composizione, uomini e donne, negli anni Un ultimo interessante dato tra quelli che filtrano da BergamoInCifre 2023 riguarda i nuovi nati per quel che riguarda la città. Anche in questo caso il trend è positivo, una leggera crescita che riporta il numero di neonati a quota 800, un numero comunque al di sotto delle quote degli anni pre-pandemia.

Anche in questo caso, interessante la ripartizione per genere dei nuovi nati: nel 2023 sono nate 374 bambine e ben 425 maschi, trend in controtendenza rispetto agli anni pre-pandemia.

I nuovi nati, la ripartizione tra maschi e femmine «La città – è il commento del Sindaco Giorgio Gori - conferma un trend di crescita. E’ la dimostrazione, mi pare, della conferma della capacità attrattiva del capoluogo, in grado di offrire occasioni di lavoro e di residenza, in particolare grazie alla crescita dei servizi e del turismo. Permangono evidentemente le preoccupazioni per il progressivo invecchiamento. Sono quindi proprio queste - attrattività e sostegno della natalità - le leve su cui è importante lavorare per un bilanciamento delle dinamiche demografiche».