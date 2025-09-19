Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 19 Settembre 2025
Bergamo, dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu
MOBILITÀ. «Uno strumento semplice ma necessario per evitare un uso distorto degli stalli», spiega l’assessore Berlanda.
Bergamo
A Bergamo cambiano le regole della sosta a rotazione a pagamento, nelle strisce blu. Da lunedì 22 settembre, su tutto il territorio comunale, sarà introdotta una tariffa minima obbligatoria di 50 centesimi.
L’importo minimo obbligatorio di € 0,50 garantirà un tempo di sosta variabile tra i 15 e i 25 minuti
La delibera è stata approvata dalla Giunta nei giorni scorsi. Una novità pensata per scoraggiare comportamenti scorretti che, spiegano da Palazzo Frizzoni, «hanno portato a numerosi pagamenti di importo molto basso, spesso effettuati solo per evitare sanzioni, spesso incompatibili con una reale esigenza di sosta». L’importo minimo obbligatorio di € 0,50 garantirà un tempo di sosta variabile tra i 15 e i 25 minuti, a seconda della fascia tariffaria in vigore nella zona interessata.
«Nessun aumento alle tariffe»
L’introduzione della tariffa minima - si legge nella nota - non comporta aumenti alle tariffe, ma «rappresenta un intervento mirato a garantire una rotazione più ordinata degli spazi pubblici destinati alla sosta e a migliorare l’efficacia dei controlli da parte del personale incaricato».
«Per un uso equo e funzionale»
Spiega Marco Berlanda, assessore alla Mobilità: «Uno strumento semplice ma necessario per evitare un uso distorto degli stalli blu. L’obiettivo non è penalizzare, ma assicurare un uso equo e funzionale dello spazio pubblico, soprattutto nelle aree più congestionate; è importante infatti che le regole siano chiare e rispettate da tutti».
