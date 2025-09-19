Bergamo, dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu

La delibera è stata approvata dalla Giunta nei giorni scorsi. Una novità pensata per scoraggiare comportamenti scorretti che, spiegano da Palazzo Frizzoni, «hanno portato a numerosi pagamenti di importo molto basso, spesso effettuati solo per evitare sanzioni, spesso incompatibili con una reale esigenza di sosta». L’importo minimo obbligatorio di € 0,50 garantirà un tempo di sosta variabile tra i 15 e i 25 minuti, a seconda della fascia tariffaria in vigore nella zona interessata.

«Nessun aumento alle tariffe»

«Per un uso equo e funzionale»

Spiega Marco Berlanda, assessore alla Mobilità: «Uno strumento semplice ma necessario per evitare un uso distorto degli stalli blu. L’obiettivo non è penalizzare, ma assicurare un uso equo e funzionale dello spazio pubblico, soprattutto nelle aree più congestionate; è importante infatti che le regole siano chiare e rispettate da tutti».