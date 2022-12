Bergamo e Brescia collegate da due «portali tecnologici». Aperto il bando per realizzarli

La Cabina di regia istituzionale della Capitale italiana della cultura 2023 ha approvato la realizzazione, attraverso la partecipazione anche di soggetti privati, di una coppia di portali identici – collocati indicativamente in piazza Vittoria a Brescia e nel Centro Piacentiniano a Bergamo – dal forte contenuto tecnologico e comunicativo , in grado di collegare le due città attraverso un’esperienza immersiva ricreata grazie agli schermi video diretti in live streaming che rivestiranno completamente i due portali.