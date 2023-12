Bergamo, è il dicembre più caldo degli ultimi trent’anni

È stato un caldo Natale, in tutti i sensi. La metafora tipica dell’atmosfera delle feste s’è tradotta in fenomeno meteorologico: mai come quest’anno, dicembre ha regalato temperature così alte. Lo raccontano i dati della centralina Arpa di via Stezzano in città, che raccoglie puntualmente le temperature quotidiane degli ultimi trent’anni. Il 23 dicembre 2023 la temperatura media è stata di 15,5 gradi, mentre il 22 dicembre 2023 si è attestata a 14,2 gradi: sono state le più calde giornate di dicembre dal 1993 a oggi (cioè da quando è disponibile una rilevazione quotidiana), decisamente oltre il record precedente di 12,6 gradi del 1° dicembre 2014, mentre più a ridosso del Natale l’altro primato era rappresentato dagli 11 gradi del 23 dicembre 2019; notevoli anche gli 11,6 gradi di temperatura media del 24 dicembre 2023, nella top-5 delle giornate più calde di dicembre a Bergamo dal 1993.

Le massime

Passando dalla temperatura media giornaliera alla temperatura massima raggiunta nel corso della giornata, il quadro è analogo: i 20,7 gradi toccati il 23 dicembre 2023 sono il picco di tutti i mesi di dicembre degli ultimi trent’anni, quasi 2 gradi sopra il precedente record di 19 gradi del 27 dicembre 2016; nella nuova top-5 s’inseriscono anche i 18,6 gradi del 22 dicembre 2023 (terza temperatura più alta mai registrata a dicembre) e i 17,8 gradi del 24 dicembre 2023 (quarta temperatura più alta mai registrata a dicembre). «Anche quest’anno – rileva Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo.com – si sta presentando il trend consolidato da ormai dieci anni: c’è stato uno step importante delle temperature verso l’alto, in tutte le stagioni. Anche in inverno si registrano temperature assolutamente fuori dalla norma, superiori anche di 7-10 gradi rispetto alla media: nello specifico, quest’anno poco prima di Natale abbiamo avuto 3-4 giorni in cui le temperature sono arrivate fino a 10 gradi sopra la media.

Le minime

L’incremento riguarda non solo le massime, ma anche le minime: non si scendeva oltre i 7-8 gradi di notte, valori anomali o eccezionali. Anche la stazione meteorologica di Orio al Serio ha segnato la temperatura record degli ultimi 40 anni nel mese di dicembre, con 19,4 gradi di massima nella giornata del 23 dicembre». È l’ennesima riprova dei cambiamenti climatici? «Sì. Nel contesto del riscaldamento globale rientra anche un aumento della temperatura media in tutte le stagioni dell’anno – spiega l’esperto –. Così come d’estate è ora facile toccare e superare i 35 gradi, d’inverno lo stesso discorso vale per la soglia dei 20 gradi. Arriviamo peraltro da un autunno che a ottobre ha fatto registrare giorni con temperature di 5-7 gradi sopra la media».

Le previsioni