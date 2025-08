Bergamo, edicolanti da 40 anni: «Siamo cresciuti insieme al quartiere»

E mentre il mondo è cambiato — tra crisi editoriali, liberalizzazioni e una pandemia — la loro edicola è diventata molto più di un punto vendita. «Eravamo appena arrivati dalla Puglia con il desiderio di costruire una famiglia e un futuro», ricordano oggi con emozione. «L’occasione arrivò quando una signora del quartiere, non più in grado di continuare l’attività da sola, decise di cedere la sua edicola a qualcuno che potesse prendersene cura: abbiamo colto al volo l’opportunità, anche se con pochi mezzi e tante incognite», spiegano. Il primo locale era minuscolo: quattro metri per quattro, stipati di carta stampata e speranza.

Il trasferimento

Dopo sei anni e uno sfratto, Maria e Matteo si trasferirono al civico 79/c, dove oggi si trova la Cartoleria Bovio. Uno spazio più grande e funzionale, che ha permesso loro di ampliare l’offerta: fotocopie, fax, cartoleria, giochi, libri, lotterie. Un piccolo mondo sempre aperto dove l’edicola non è solo un punto vendita, ma un luogo d’incontro. «Abbiamo visto crescere intere generazioni: bambini che oggi tornano con i loro figli. È questa la nostra più grande ricompensa», dice la coppia. In questi decenni, l’edicola ha attraversato tutte le stagioni della vita del quartiere: le feste , le chiacchiere, i saluti e le confidenze. E ha resistito anche alle tempeste. «Il Covid ci ha segnato: ogni giorno salutavamo sempre meno persone. Ma siamo rimasti, anche solo per un buongiorno dietro la mascherina», dichiarano. «Questo lavoro è stato la nostra vita: ci ha permesso di crescere come famiglia, con due figli eccezionali cresciuti tra sacrifici, valori e tanto affetto, e di maturare insieme, affrontando ogni sfida con amore e determinazione». E per questo quarantesimo anniversario, Maria e Matteo hanno voluto ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: la comunità. «Siamo grati a ogni cliente, amico e vicino che ci ha accompagnato in questo lungo viaggio. Speriamo di continuare ancora per qualche anno, con la stessa voglia di sempre».