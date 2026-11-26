Si è presentato alla porta di un’anziana fingendosi un carabiniere e l’ha convinta a consegnargli i gioielli di famiglia con il pretesto di un controllo urgente. La Polizia di Stato ha arrestato il 21 novembre a Bergamo un uomo italiano classe 1982. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno bloccato mentre usciva dall’abitazione della donna, prima che potesse allontanarsi.

Il finto controllo sui gioielli di famiglia

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo si è qualificato come militare dell’Arma dei Carabinieri. Con modi rassicuranti ma insistenti, ha sostenuto che fosse necessario verificare con urgenza la provenienza dei gioielli custoditi in casa, perché avrebbero potuto essere collegati a una rapina in gioielleria.

Dopo aver guadagnato la fiducia della donna, ha fatto leva sul suo timore di essere coinvolta, anche inconsapevolmente, in un reato. È così riuscito a farsi consegnare i preziosi e si è diretto rapidamente verso l’uscita.

L’intervento della Squadra Mobile e il recupero dei preziosi

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi predisposti dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo per contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili. Insospettiti dai movimenti dell’uomo, gli agenti sono intervenuti mentre lasciava l’abitazione e lo hanno fermato prima che potesse allontanarsi.

Con la successiva perquisizione i poliziotti hanno recuperato l’intera refurtiva e l’hanno restituita alla proprietaria. La donna, visibilmente commossa, ha potuto riavere i gioielli di famiglia, per lei preziosi soprattutto per il loro valore affettivo. L’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.

L’appello della Polizia di Stato