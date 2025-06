Bergamo, fiamme in un locale contatori in piazza Pontida: paura tra i residenti- Foto

Attimi di paura in piazza Pontida a Bergamo, dove verso le 13 di venerdì 6 giugno alcuni abitanti di una palazzina hanno avvertito un forte odore di bruciato, accompagnato da una densa coltre di fumo. A prendere fuoco, per cause ancora in fase d’accertamento, è stato il locale contatori al pianoterra dell’edificio da sei appartamenti. Un inquilino ha lanciato l’allarme, permettendo agli altri condomini di uscire in piazza, e insieme ad un cameriere di un vicino locale ha provveduto a spegnere le fiamme con gli estintori.