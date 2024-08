Bergamo, furto in appartamento a Loreto. Due uomini arrestati in flagranza

Due uomini sono stati arrestati in flagranza dopo essere stati sorpresi mentre uscivano da un’abitazione che avevano appena svaligiato a Bergamo, in via Pasteur, nella mattinata di martedì 30 luglio. Il personale della squadra mobile della questura stava svolgendo nel quartiere di Loreto un’attività di monitoraggio nelle zone cittadine più esposte ai furti, quando ha notato un’auto sospetta in prossimità di alcuni edifici.

L’operazione

Gli agenti hanno quindi monitorato le vie limitrofe, per verificare eventuali movimenti inconsueti. Proprio in quel momento hanno notato due uomini uscire velocemente da un’abitazione privata, con una sacca in mano, che si dirigevano proprio verso l’auto attenzionata. I poliziotti sono intervenuti, hanno fermato i due uomini e li hanno immobilizzati, per impedire fughe o reazioni pericolose.

La refurtiva sequestrata Dai primi accertamenti è stato verificato che, nella sacca, c’erano monili in oro e altri preziosi, appena rubati da un appartamento in zona. Poi, all’interno dell’auto è stato rinvenuto materiale oggetto di precedenti furti, oltre a dei cacciaviti utilizzati per forzare le porte delle abitazioni.