Bergamo, furto lampo nel parcheggio dell’Esselunga di via Corridoni

Dopo il caso del cubano 52enne, poi arrestato, che martedì sera aveva distratto un’automobilista nel parcheggio dell’ Esselunga di via San Bernardino con il trucco delle monetine per fare in modo che il complice rubasse una borsa dal sedile, nei giorni scorsi un’altra signora ha reso noto un furto simile subito recentemente, questa volta nel parcheggio dell’Esselunga di via Corridoni . «Erano le 9 di mattina - racconta - e, appena ho parcheggiato la mia auto, un’altra vettura bianca mi ha affiancato: mi sembrava strano visto che era tutto libero. Sono entrata a fare la spesa e quando sono uscita ho messo la borsa con gli acquisti nel lato anteriore del passeggero, poi ho chiuso quella portiera lasciando aperte le altre tre ma ero lì vicino».

Il furto dello zaino dall’auto

A quel punto la donna è stata avvicinata da un uomo. «Parlava spagnolo, era basso sulla cinquantina - precisa - e mi ha detto che gli avevo rigato la macchina col carrello ma non era vero. Lo ha fatto per distrarmi e fare in modo che il complice (alto 1.80, sulla quarantina con una maglietta blu e jeans) riuscisse in pochi secondi a rubarmi lo zaino che era in macchina, entrando dalla portiera posteriore: all’interno c’erano tutti i miei documenti, il cellulare e 10 euro in contanti». La donna ha provato a rincorrere i malviventi che però si sono dileguati. Poco dopo è andata a sporgere denuncia al comando dei carabinieri di via delle Valli. «Lo stesso giorno i carabinieri mi hanno contattata per dirmi che il mio cellulare era stato ritrovato in un cestino di via dei Caniana e successivamente hanno ritrovato il mio bancomat e la tessera sanitaria nel parcheggio dell’Istituto Palazzolo di Bergamo. Ci tengo a dire alla cittadinanza di prestare attenzione».