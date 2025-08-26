Bergamo, giovedì in via Cesare Battisti mini burger gratis contro lo sfratto

Hamburger gratis contro lo smantellamento del dehors di «Fudbox». Andrea Cologni, proprietario del chiosco di hamburger di via Cesare Battisti, vuole ringraziare così le moltissime persone che hanno mostrato interesse e vicinanza, per la vicenda della mancata proroga della concessione dello spazio esterno da parte del Comune.

«Non mi aspettavo una simile dimostrazione d’affetto e questo è il minimo che possa fare per ringraziare tutta quella gente»

Giovedì mini burger gratis

L’iniziativa, come da annuncio sui canali social dell’attività, è fissata per giovedì sera 28 agosto dalle 20 alle 22, quando verranno offerti mini burger. «La proposta è nata dall’idea di una persona che ha scritto un commento sotto un nostro post - commenta Cologni -. Non mi aspettavo una simile dimostrazione d’affetto e questo è il minimo che possa fare per ringraziare tutta quella gente».

La concessione, scaduta il 31 maggio e non rinnovata a causa dei lavori in corso per la nuova Gamec, ha portato all’inevitabile smantellamento dello spazio esterno, completo di tavoli, sedie e ombrelloni. La situazione sta spingendo il titolare a «ideare nuovi progetti che dovrebbero andare in porto in questi mesi».

«Troveremo una nuova soluzione»