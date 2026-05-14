Bergamo, il 17 maggio la parata di moto d’epoca per sensibilizzare sulla salute maschile
L’INIZIATIVA. La «Distinguished Gentleman’s Ride» con partenza e arrivo a Daste, che diventerà un piccolo villaggio dedicato alla cultura motociclistica e alla convivialità.
Bergamo
A Bergamo, domenica 17 maggio nella cornice di Daste, farà tappa la «Distinguished Gentleman’s Ride», manifestazione internazionale che ogni anno porta in strada migliaia di motociclisti per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile, in collaborazione con la «Movember Foundation».
Daste sarà punto di partenza e arrivo della tappa bergamasca, ma soprattutto luogo d’incontro aperto alla comunità, per un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una sfilata motociclistica.
Il programma della giornata
La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti in piazza De André. Alle 10.30 partirà la parata ufficiale delle moto d’epoca, che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città, dal Sentierone alle Mura di Città Alta. Per poi fare ritorno a Daste intorno alle 12.30. Da quel momento gli spazi dell’ex centrale termoelettrica si trasformeranno in un piccolo villaggio dedicato alla cultura motociclistica e alla convivialità. Nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare a diverse attività curate dai partner dell’evento: dai trattamenti grooming e barber experience firmati Little Italy Barbershop al photo booth vintage con stampa istantanea realizzato da Elf Italia, passando per le caricature dal vivo dell’illustratrice Sabrina Stefanini.
Come partecipare
Non mancheranno inoltre i test ride di Triumph, organizzati in collaborazione con Triumph Orobie, insieme a un laboratorio musicale dedicato ai bambini, con attività di body percussion e sperimentazione sonora su prenotazione. Per tutta la durata dell’evento resterà aperto anche il bistrot di Daste, con il brunch domenicale dalle 11 alle 15. La partecipazione alla parata è riservata ai motociclisti iscritti ufficialmente attraverso il sito internazionale della Distinguished Gentleman’s Ride, dove ogni partecipante può attivare la propria raccolta fondi personale contribuendo direttamente alla missione globale dell’iniziativa.
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