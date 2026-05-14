Bergamo, il 17 maggio la parata di moto d’epoca per sensibilizzare sulla salute maschile

A Bergamo, domenica 17 maggio nella cornice di Daste, farà tappa la «Distinguished Gentleman’s Ride», manifestazione internazionale che ogni anno porta in strada migliaia di motociclisti per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile, in collaborazione con la «Movember Foundation».

Daste sarà punto di partenza e arrivo della tappa bergamasca, ma soprattutto luogo d’incontro aperto alla comunità, per un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una sfilata motociclistica.