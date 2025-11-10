Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025

Bergamo, il Bosco di Natale inizia a prendere forma

LE INIZIATIVE. La magia si sta facendo ancora un poco attendere, ma la città comincia a respirare l’atmosfera natalizia.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’inizio dei lavori in centro a Bergamo
L’inizio dei lavori in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

In piazza Vittorio Veneto, la storica giostra dei cavalli ha già ricominciato a girare: dai primi giorni di novembre, tecnici e addetti ai lavori hanno iniziato a montare la struttura che da trent’anni accompagna grandi e piccini in un viaggio nel tempo incantato del Natale. I cavalli bianchi, i leoni dorati, le carrozze e le musiche d’altri tempi sono già tornati a girare a ritmo di valzer e lo faranno fino all’11 gennaio, ricordando a tutti che il Natale a Bergamo non comincia davvero finché la giostra non riprende vita.

Allestimento della casetta dell’Unicef
Allestimento della casetta dell’Unicef
(Foto di Beppe Bedolis)

Dal bosco alla capanna fino alla ruota

Ma l’incantesimo natalizio non si ferma qui. Lunedì 10 novembre, sono iniziati anche i lavori per allestire il Bosco Magico dove Babbo Natale incontrerà i bambini e la magica Capanna de L’Eco di Bergamo che ospiterà anche Santa Lucia. Il Distretto Urbano del Commercio anticipa: «Quest’anno ci sarà qualcosa di davvero speciale e magico. Entro il 23 novembre sarà tutto pronto. È arrivato il momento di pensare alla letterina per Santa Lucia e Babbo Natale!”. E dall’11 novembre, un altro simbolo delle festività prenderà forma in città: l’immancabile ruota panoramica inizierà ad essere installata davanti a Palazzo Uffici, pronta a regalare a tutti, grandi e piccini, uno sguardo mozzafiato sulla città illuminata dalle prime luci natalizie. La magia, insomma, si sta preparando per trasformare il centro cittadino un luogo dove ogni angolo racconta una storia di festa, calore e meraviglia».

