Bergamo, il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto
IL CANTIERE. Si avviano verso la conclusione i lavori del nuovo Centro di raccolta dei rifiuti sulla Cremasca.
Bergamo
Procede senza grandi intoppi il cantiere della ditta CarBa di Soncino, con la previsione di consegnare le strutture della nuova piattaforma ecologica comunale per l’estate. Il sopralluogo nell’area sabato 7 marzo, insieme all’assessore Oriana Ruzzini, al dirigente comunale Silvano Armellini, all’ingegner Antonio Comincini per l’impresa e ai consiglieri comunali - Luigi Airoldi (Lista Carnevali) e Paola Rossi (Bergamo Europea), più la presidente del Consiglio comunale Romina Russo - ha permesso di osservare da vicino lo stato di avanzamento delle lavorazioni.
Già praticamente completate rampe, penisole e tettoia che ospiteranno i 14 grandi cassoni per il conferimento dei rifiuti, così come la tettoia per gli eco-compattatori a raso. Ben visibili sono anche la struttura adibita a reception e soprattutto quella dell’innovativo Centro del Riuso, attraverso il quale sarà possibile portare oggetti di varia natura in buono stato pronti per il ritiro degli alti utenti.
Il piccolo edificio accoglierà inoltre gli studenti, con uno spazio dedicato alle attività didattiche.
Realizzati inoltre gli impianti fotovoltaici sui tetti del Centro di Raccolta, che saranno completati dall’aggiunta di verde. La riqualificazione del comparto dell’ex Centro servizi del Ministero delle Finanze è dunque alle battute finali, con l’ultimo tassello mancante, ovvero la costruzione della nuova rotatoria tra via Zanica e Campagnola, che partirà in estate. L’accesso alle funzioni intanto è stato intitolato all’ambientalista Alexander Langer con una nuova via dedicata, quella per l’accesso all’impianto di raccolta.
