Cronaca / Bergamo Città Sabato 07 Marzo 2026

Bergamo, il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto

IL CANTIERE. Si avviano verso la conclusione i lavori del nuovo Centro di raccolta dei rifiuti sulla Cremasca.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Il Centro di raccolta dei rifiuti, il cantiere
Il Centro di raccolta dei rifiuti, il cantiere
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Procede senza grandi intoppi il cantiere della ditta CarBa di Soncino, con la previsione di consegnare le strutture della nuova piattaforma ecologica comunale per l’estate. Il sopralluogo nell’area sabato 7 marzo, insieme all’assessore Oriana Ruzzini, al dirigente comunale Silvano Armellini, all’ingegner Antonio Comincini per l’impresa e ai consiglieri comunali - Luigi Airoldi (Lista Carnevali) e Paola Rossi (Bergamo Europea), più la presidente del Consiglio comunale Romina Russo - ha permesso di osservare da vicino lo stato di avanzamento delle lavorazioni.

Il cantiere del centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate
Il cantiere del centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate
(Foto di Bedolis)

Già praticamente completate rampe, penisole e tettoia che ospiteranno i 14 grandi cassoni per il conferimento dei rifiuti, così come la tettoia per gli eco-compattatori a raso. Ben visibili sono anche la struttura adibita a reception e soprattutto quella dell’innovativo Centro del Riuso, attraverso il quale sarà possibile portare oggetti di varia natura in buono stato pronti per il ritiro degli alti utenti.

Durante la presentazione del cantiere
Durante la presentazione del cantiere
(Foto di Bedolis)
Il cantiere
Il cantiere
(Foto di Bedolis)

Il piccolo edificio accoglierà inoltre gli studenti, con uno spazio dedicato alle attività didattiche.

Realizzati inoltre gli impianti fotovoltaici sui tetti del Centro di Raccolta, che saranno completati dall’aggiunta di verde. La riqualificazione del comparto dell’ex Centro servizi del Ministero delle Finanze è dunque alle battute finali, con l’ultimo tassello mancante, ovvero la costruzione della nuova rotatoria tra via Zanica e Campagnola, che partirà in estate. L’accesso alle funzioni intanto è stato intitolato all’ambientalista Alexander Langer con una nuova via dedicata, quella per l’accesso all’impianto di raccolta.

Bergamo
Ambiente
Rifiuti
Politica
Enti locali
Risorse naturali
inquinamento
Antonio Comincini
Luigi Airoldi
Paola Rossi
Lorenzo Catania
Oriana Ruzzini
Silvano Armellini
CarBa