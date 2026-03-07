Bergamo, il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto

Procede senza grandi intoppi il cantiere della ditta CarBa di Soncino, con la previsione di consegnare le strutture della nuova piattaforma ecologica comunale per l’estate. Il sopralluogo nell’area sabato 7 marzo, insieme all’assessore Oriana Ruzzini, al dirigente comunale Silvano Armellini, all’ingegner Antonio Comincini per l’impresa e ai consiglieri comunali - Luigi Airoldi (Lista Carnevali) e Paola Rossi (Bergamo Europea), più la presidente del Consiglio comunale Romina Russo - ha permesso di osservare da vicino lo stato di avanzamento delle lavorazioni.

Il cantiere del centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate

(Foto di Bedolis) Già praticamente completate rampe, penisole e tettoia che ospiteranno i 14 grandi cassoni per il conferimento dei rifiuti, così come la tettoia per gli eco-compattatori a raso. Ben visibili sono anche la struttura adibita a reception e soprattutto quella dell’innovativo Centro del Riuso, attraverso il quale sarà possibile portare oggetti di varia natura in buono stato pronti per il ritiro degli alti utenti.

Durante la presentazione del cantiere

(Foto di Bedolis) Il cantiere

(Foto di Bedolis)

Il piccolo edificio accoglierà inoltre gli studenti, con uno spazio dedicato alle attività didattiche.