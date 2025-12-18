Bergamo, il Comune approva il nuovo progetto di raccolta rifiuti e igiene ambientale

La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato il nuovo progetto relativo al «Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di igiene ambientale». La gara per l’assegnazione sarà pubblicata la prossima settimana e le imprese interessate avranno novanta giorni di tempo per presentare le offerte.

«Particolare attenzione è stata destinata alla gestione quanto più efficiente dei servizi di pulizia e spazzamento stradale» Il contratto precedente è andato a naturale scadenza il 31 dicembre 2023. La nuova gara, avviata a dicembre 2023, ha però subito un contenzioso amministrativo, ricorda il Comune: «nel gennaio 2025 il Tar di Brescia ha accolto il ricorso promosso da un operatore economico, annullando la determinazione a contrarre e gli atti contenuti nella lex specialis di gara; l’Amministrazione ha ritenuto di non proporre appello e pertanto tale sentenza è passata in giudicato».

Il nuovo progetto

È stato quindi redatto il nuovo progetto, articolato su tre lotti. Il primo lotto per il trattamento dei rifiuti urbani escluse le frazioni indifferenziata e organica, per un importo complessivo annuo pari a € 19.810.533,19 con base di gara della durata di 7 anni, rinnovabile per altri 2 anni. Il secondo lotto per il trattamento di rifiuti non differenziati, per un importo annuo pari a € 1.486.716,56 con durata di 3 anni, rinnovabile di un anno. Il terzo lotto per il trattamento di rifiuti organici, per un importo annuo pari a € 853.413,50 con durata di 3 anni, rinnovabile di un anno. «Importi determinati tenendo conto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, definendo per ciascun lotto un quadro economico annuale, comprensivo dell’importo a base d’asta e delle somme a disposizione», spiega il Comune.

«Ci aspettiamo che le imprese che parteciperanno alla gara possano apportare le giuste migliorie al progetto di servizio» Poiché per la gara dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento, il lotto 1, verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte saranno individuati, tra l’altro: con riferimento agli obiettivi principali del servizio, ossia il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito dell’intero territorio comunale, sia per gli aspetti ambientali che sociali, unitamente alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità; con riferimento alle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; la coerenza con i Criteri ambientali minimi previsti dalla legge.