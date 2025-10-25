Bergamo, il corteo con i Comitati dei cittadini chiede più sicurezza

Maggiore sicurezza e un impegno contro il degrado urbano: è quello che hanno chiesto nella mattinata di sabato 25 ottobre i comitati cittadini di Bergamo in un corteo, partito dal piazzale della stazione è giunto a Palazzo Frizzoni, dove una delegazione ha incontrato l’amministrazione comunale.

Oltre duecento le persone presenti, in un’iniziativa che, come spiegano gli organizzatori, non vuole essere di protesta ma di dialogo. «Non siamo contro il Comune o l’amministrazione – ha dichiarato al megafono Marco Cioce del Comitato Noi Bergamo Insieme –. Vogliamo creare un tavolo comune per risolvere i problemi. Questa non è una manifestazione contro qualcuno, ma un appello per prevenire ciò che già accade in altre città».

Il corteo si è svolto in modo ordinato, accompagnato dal suono dei fischietti, senza bandiere di partito ma con la partecipazione di esponenti e attivisti di diverse forze politiche, tra cui l’ex candidato sindaco del M5S Vittorio Apicella, il coordinatore regionale Dario Violi, i leghisti Alessandro Carrara e Fabio Gregorelli, Claudio Armati della lista Bergamo Insieme e l’ex consigliere Stefano Rovetta. A rappresentare i comitati nell’incontro con l’amministrazione sono stati Silvano Sacchi, referente del Comitato Bergamo Centro, e Sergio Facchi del Comitato di via Paglia.

Ad accoglierli e confrontarsi lungamente la sindaca Elena Carnevali e gli assessori Marcella Messina e Giacomo Angeloni. «È stato un incontro positivo nella volontà e nella determinazione di fare della sicurezza uno dei temi prioritari di questa amministrazione - ha