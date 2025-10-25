Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025

Bergamo, il corteo con i Comitati dei cittadini chiede più sicurezza

LA MANIFESTAZIONE. Duecento persone in strada nella mattinata di sabato 25 ottobre e una piccola delegazione entra a Palazzo Frizzoni per incontrare l’amministrazione comunale. La sindaca: «Lavoro continuo per migliorare sicurezza e agire su marginalità. Dateci una mano a rendere vivi i quartieri».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La manifestazione dei comitati cittadini in centro a Bergamo per chiedere più sicurezza nella mattinata di sabato 25 ottobre
La manifestazione dei comitati cittadini in centro a Bergamo per chiedere più sicurezza nella mattinata di sabato 25 ottobre
(Foto di Colleoni)

Maggiore sicurezza e un impegno contro il degrado urbano: è quello che hanno chiesto nella mattinata di sabato 25 ottobre i comitati cittadini di Bergamo in un corteo, partito dal piazzale della stazione è giunto a Palazzo Frizzoni, dove una delegazione ha incontrato l’amministrazione comunale.

Oltre duecento le persone presenti, in un’iniziativa che, come spiegano gli organizzatori, non vuole essere di protesta ma di dialogo. «Non siamo contro il Comune o l’amministrazione – ha dichiarato al megafono Marco Cioce del Comitato Noi Bergamo Insieme –. Vogliamo creare un tavolo comune per risolvere i problemi. Questa non è una manifestazione contro qualcuno, ma un appello per prevenire ciò che già accade in altre città».

Il corteo si è svolto in modo ordinato, accompagnato dal suono dei fischietti, senza bandiere di partito ma con la partecipazione di esponenti e attivisti di diverse forze politiche, tra cui l’ex candidato sindaco del M5S Vittorio Apicella, il coordinatore regionale Dario Violi, i leghisti Alessandro Carrara e Fabio Gregorelli, Claudio Armati della lista Bergamo Insieme e l’ex consigliere Stefano Rovetta. A rappresentare i comitati nell’incontro con l’amministrazione sono stati Silvano Sacchi, referente del Comitato Bergamo Centro, e Sergio Facchi del Comitato di via Paglia.

Ad accoglierli e confrontarsi lungamente la sindaca Elena Carnevali e gli assessori Marcella Messina e Giacomo Angeloni. «È stato un incontro positivo nella volontà e nella determinazione di fare della sicurezza uno dei temi prioritari di questa amministrazione - ha

«Dateci una mano come comitati di quartiere a fare iniziative insieme per fare in modo che lo spazio pubblico diventi anche condiviso»

spiegato la sindaca di Bergamo -. Stiamo lavorando con grande impegno. Noi ci assumiamo responsabilità anche per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica che è una prerogativa esclusiva dello Stato. E lo facciamo volentieri in un’azione sussidiaria e anche collaborativa con le forze dell’ordine di questa città che io ringrazio. Per quanto riguarda le politiche che riguardano le persone in condizioni di marginalità il percorso è più impegnativo. Una parte riguarda il presidio e l’ordine pubblico, un’altra riguarda la vivibilità del quartiere. Dateci una mano come comitati di quartiere a fare iniziative insieme per fare in modo che lo spazio pubblico diventi anche condiviso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Manifestazione
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Elena Carnevali
Marco Cioce
Vittorio Apicella
alessandro carrara
Fabio Gregorelli
M5S
Comitato Bergamo Centro