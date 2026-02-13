Bergamo: il Tennis Loreto riapre a giugno e a Santa Lucia campetti finiti per aprile

Prima i campetti all’aperto del Campo di Marte, tra aprile e maggio. Poi le nuove strutture del tennis a Loreto, gestite dal Cus, a giugno. Più avanti, a giugno del 2027, la riapertura delle Piscine Italcementi. E infine a chiudere il quadro la nuova palestra nell’area camper fra via Statuto e via Grataroli, il cui iter progettuale procede, senza però ancora un orizzonte certo di realizzazione.

Sarà un comparto a decisa vocazione sportiva quello che tra pochi mesi si formerà tra Santa Lucia e Loreto, coinvolgendo anche l’area di San Paolo, attraverso il lungo elenco di interventi di riqualificazione citati.

Gli aggiornamenti sono emersi mercoledì sera nell’assemblea pubblica «Lo sport nel tuo quartiere» promossa dal Comune e dal Comitato di Quartiere di Loreto alla Social Domus; una serata per permettere alle associazioni sportive che operano appunto tra San Paolo, Santa Lucia e Loreto di farsi conoscere dalla cittadinanza. Dal Centro universitario sportivo ad Acquamore, che gestisce la rinnovata piscina del Seminario di Città Alta; dai corsi del Club Scherma Città dei Mille e della neonata società di volley Sporting Bg fino al progetto del «Coach di quartiere», e molto altro ancora, ogni realtà ha avuto uno spazio di presentazione, completato dalla distribuzione di una brochure con la descrizione dell’intera offerta sportiva nelle periferie.

«Ringrazio la presidente Giovanna Galizzi e tutto il Comitato, che è sempre attivo e prova a costruire incontri utili a rafforzare le collaborazioni, come questo – afferma l’assessore allo Sport, Marcella Messina –. Si avverte nei quartieri la necessità di una conoscenza approfondita delle società sportive, in un’area della città dove peraltro sono in corso grandi trasformazioni che vanno accompagnate».

I lavori a Campo di Marte

Fra le «trasformazioni» c’è senz’altro quella del Campo di Marte, sul cui progetto di rigenerazione degli spazi l’assessore Messina ha annunciato qualche modifica: «Il Comune si è aggiudicato un bando di Sport e Salute da 320mila euro – ha ricordato –. La società ci aveva mandato una prima proposta, che oltre alla riqualificazione dei due campi da pallavolo e basket prevedeva un’area parkour e un muretto per i graffiti. Ma il Comune si è opposto a questi ultimi due e ha fatto proposte alternative, in particolare un’area per il calisthenics (allenamento a corpo libero). Dopo un sopralluogo della società e alcuni rimpalli dovremmo essere arrivati a un quadro finale.

Entro aprile-maggio, ci ha assicurato Sport e Salute, avremo un campetto da pallavolo, uno per il basket 3 contro 3, entrambi adatti a ospitare tornei, e infine la zona per l’allenamento a corpo libero». Ma non è l’unica novità. «Resterebbe scoperta la pista di atletica – precisa Messina –, ma il Comune ha stabilito di farsi carico della sistemazione, che avverrà nell’ambito degli stessi lavori». Quando potranno partire non è ancora dato sapere, ma l’intenzione di Sport e Salute - che per 6 anni sarà gestore degli impianti - è di consegnare il nuovo Campo di Marte per fine maggio. Il progetto definitivo a ogni modo sarà presentato alla cittadinanza, afferma l’assessore: «Torneremo dalla Rete per presentarlo».

I lavori al tennis di Loreto

C’è poi il nodo del Centro tennis di via Broseta. Qui i lavori, che prevedono la realizzazione di 6 campi - di cui 4 coperti e 2 scoperti -, hanno subito un pesante stop ormai un anno e mezzo fa. Nel terreno è stato infatti rilevato un ingente sversamento di gasolio, in seguito al quale sono state necessarie le bonifiche. L’Arpa ha preso atto del risanamento e potrebbe quindi far ripartire i lavori per le strutture mancanti, ovvero gli ultimi 2 campi da gioco coperti.