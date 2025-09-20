Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

Bergamo, intrusi nell’ex hotel alla Celadina. Poltrone ed estintori lanciati sui passanti

IL CASO. Torna l’allarme al «Pantheon», chiuso da anni. I residenti allarmati: «Si intervenga, si rischia troppo».

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Le sedie e le poltrone d’ufficio lanciate dai piani dell’ex Pantheon assieme ad estintori e altro materiale
Le sedie e le poltrone d’ufficio lanciate dai piani dell’ex Pantheon assieme ad estintori e altro materiale

«Allontanatevi da lì, buttano giù di tutto!». Anche la guardia dell’istituto di vigilanza privato «Noc security» che da ormai quattro anni monitora la zona, si preoccupa nel vedere i passanti camminare davanti a quello che un tempo era il complesso «Pantheon», il centro commerciale – il primo all’interno del perimetro urbano quando venne inaugurato nel 1992 – con tanto di albergo (della catena «Una Hotels») a quattro stelle, abbandonato da oltre dodici anni, lungo via Borgo Palazzo alla Celadina.

Uno degli ingressi allo stabile
Uno degli ingressi allo stabile
La copertura dell’ex ingresso
La copertura dell’ex ingresso

L’allarme di due anni fa

Del resto, l’area antistante all’ex ingresso della struttura – oggi chiuso da alcuni pannelli in ferro – è letteralmente costellata da poltrone d’ufficio, sassi e anche alcuni estintori. «Alcuni abusivi hanno preso l’abitudine di lanciarli di sotto, per colpire le persone che passano – spiega preoccupato un abitante della zona –: è una fortuna che nessuno finora sia stato colpito, ma credo sia molto rischioso passare e, in generale, questo edificio è tornato a essere un luogo molto pericoloso». È tornato ad esserlo, perché l’allarme non è nuovo. Due anni fa, dopo che due youtuber erano entrati e avevano ripreso dei ragazzini che saltavano da un piano all’altro «atterrando» su alcuni materassi posizionati apposta, c’era stata una sorta di stretta: la chiusura degli ingressi pedonali e carrabili, le finestre murate e le cancellate dotate di catene e lucchetti. «Ora invece, a distanza di qualche anno, sono tornati a entrarci gli abusivi – continua un altro residente – e questo stabile è tornato a essere la terra di nessuno: erba incolta nelle aiuole, la notte completamente buio, sporcizia ovunque. Il contrario esatto di quello che è la sicurezza. L’unica cosa che ancora funziona sono le antenne dei ripetitori dei cellulari: anni fa i cavi erano stati tagliati da qualcuno che li voleva rubare e così è stato collocato un cavo provvisorio esterno. Per il resto, è un disastro».

«Non abbiamo novità per il futuro di quell’area, che è privata. Per questo non possiamo purtroppo fare molto»

Un panorama desolante

E, in effetti, il panorama tutt’intorno è desolante: molti dei vetri degli ingressi sono infranti, le coperture sono rotte, gli ascensori abbandonati. E ciò che inquieta ora è la presenza degli arredi, scaraventati dall’alto da mani ignote e precipitati nel piazzale davanti all’ingresso, qualcuna pure sul retro, lungo via Colombo. Ad osservare quelli che un tempo erano gli accessi carrali dell’ex mega struttura – che ospitava negozi, uffici e un supermercato – si assiste a un panorama desolante: rifiuti, vegetazione incolta, mobilio. E appunto qualche poltrona da ufficio lanciata dalle finestre. Così come, giusto la settimana scorsa, una grossa bobina di tessuto, che si è srotolata verso la strada.

Una copertura rotta dal lancio di una sedia
Una copertura rotta dal lancio di una sedia
Il corsello verso gli ex garage
Il corsello verso gli ex garage

«Lungo via Colombo tanti residenti passano per portare a spasso il cane ed è un rischio costante – aggiungono gli abitanti della zona –: resta da capire il perché di questo comportamento. Forse un modo per marcare il territorio?». A detta della vigilanza, nonostante gli accessi siano sigillati, la struttura è talmente vasta che gli abusivi riescono regolarmente a entrare, per poi perdersi in quello che è un vero labirinto di locali, corridoi, saloni e anche mega terrazze panoramiche con vista Città Alta. Ma chi si introduce nel palazzo? «Senzatetto, sbandati e tossicodipendenti», spiegano. Oppure ragazzini che entrano per divertimento, rischiando di farsi male.

Il parcheggio chiuso

Un capitolo a parte lo merita il parcheggio a sinistra dell’ex «Pantheon»: un piazzale a raso, privato perché compreso nella stessa area di proprietà del vicino complesso e dotato di rampa circolare per scendere, fino a qualche tempo fa a libero accesso. Da qualche mese è invece off-limits: la struttura, oltre via Caboto, ha infatti mostrato segni di cedimento strutturale, forse causati dalla presenza, al piano meno due dell’edificio, dell’acqua di falda che ha allagato l’intero piano interrato, minando il palazzo dalla fondamenta. La proprietà dell’edificio è di «Unipol»: ieri non è stato possibile avere una dichiarazione ufficiale sul futuro della struttura da parte della società. Ma da quanto trapela non vi sarebbero indicazioni precise sulla destinazione dell’edificio. L’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini conferma: «Non abbiamo novità per il futuro di quell’area, che è privata. Per questo non possiamo purtroppo fare molto. Anche il parcheggio ora chiuso era a uso pubblico, sì, ma la manutenzione spettava al privato».

L’ex parcheggio di via Caboto, ora chiuso
L’ex parcheggio di via Caboto, ora chiuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incendio
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Edilizia Residenziale
Francesco Valesini