Bergamo, la sindaca in calo nella classifica: consenso al 52,5%. Carnevali: «Rafforzeremo il dialogo»

La sindaca: «La città sta vivendo una fase di grandi trasformazioni»

«Le classifiche sul gradimento sono sempre uno strumento interessante, che va accolto con rispetto e con il giusto equilibrio. Rappresentano una fotografia di un momento (le interviste sono state realizzate tra il 2 aprile e il 26 giugno 2026) e offrono spunti di riflessione, senza raccontare da sole la complessità del rapporto tra un’amministrazione e la propria comunità. La città sta vivendo una fase di grandi trasformazioni. Un cambiamento che riguarda infrastrutture, servizi, rigenerazione urbana e investimenti, e che rende Bergamo sempre più attrattiva, non solo dal punto di vista turistico, ma anche per la capacità di offrire opportunità, lavoro, servizi e qualità della vita. È un cambiamento importante che richiede uno sforzo ancora maggiore, sia nell’ascolto dei cittadini – come facciamo quotidianamente nei quartieri e nel confronto con le associazioni di categoria – sia nel lavoro condiviso con tutte le istituzioni. I risultati emersi dalle interviste ci spronano a proseguire con concretezza rafforzando giorno dopo giorno il dialogo, la presenza e l’ascolto» ha detto la sindaca Elena Carnevali.

