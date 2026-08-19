Bergamo, lavori al Coin di via Zambonate: super sconti. Negozi, valzer di brand in via XX Settembre

«Ci stiamo facendo più belli». Questo il messaggio firmato da Coin e appeso alle vetrine dello storico palazzo in via Zambonate , in pieno centro. Il gruppo annuncia dunque novità in arrivo a partire dalla prossima stagione. I lavori di restyling e le novità relative all’offerta merceologica proseguiranno per diversi mesi e nel frattempo la catena ha lanciato sconti fino al 70% in modo da liberare gli scaffali per un vero «makeover» degli spazi interni. Il progetto consiste nel predisporre aree da assegnare a diversi marchi.

Le novità

Tra le novità in arrivo ci sarà lo sbarco del marchio spagnolo Mango , che a breve dovrebbe provvedere ad un’importante ristrutturazione del negozio in via XX Settembre , dove poi si concentrerebbe su un’offerta declinata al femminile, mentre lo spazio Coin verrebbe dedicato a uomo e bambino.

«Si è arrivati a una soluzione che ha consentito la continuità dell’attività commerciale di Bergamo e la salvaguardia dell’occupazione»

Sui lavori in corso e sul futuro dell’insegna interviene Anila Cenolli, responsabile territoriale Uiltucs Bergamo. «In questi mesi abbiamo seguito con grande attenzione l’evoluzione della situazione e soprattutto le ricadute occupazionali delle scelte aziendali. Nel percorso che abbiamo seguito si è arrivati a una soluzione che ha consentito la continuità dell’attività commerciale di Bergamo e la salvaguardia dell’occupazione, attraverso il monitoraggio del punto vendita. Non consideriamo la questione semplicemente chiusa con la riapertura del punto vendita, perché per noi la vera verifica riguarda la sostenibilità del progetto nel medio periodo: servono un modello gestionale solido, investimenti, un adeguato posizionamento commerciale e soprattutto garanzie sul mantenimento dell’occupazione».