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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Bergamo, lavori al Coin di via Zambonate: super sconti. Negozi, valzer di brand in via XX Settembre

LE NOVITÀ. Nello store di via Zambonate annunciato il restyling, sconti fino al 70%. In centro a Bergamo nuove insegne. Giorgio Lazzari

Lettura 1 min.
Bergamo, lavori al Coin di via Zambonate: super sconti. Negozi, valzer di brand in via XX Settembre
Le vetrine del Coin che annunciano i lavori
(Foto di Bedolis)

«Ci stiamo facendo più belli». Questo il messaggio firmato da Coin e appeso alle vetrine dello storico palazzo in via Zambonate, in pieno centro. Il gruppo annuncia dunque novità in arrivo a partire dalla prossima stagione. I lavori di restyling e le novità relative all’offerta merceologica proseguiranno per diversi mesi e nel frattempo la catena ha lanciato sconti fino al 70% in modo da liberare gli scaffali per un vero «makeover» degli spazi interni. Il progetto consiste nel predisporre aree da assegnare a diversi marchi.

A breve il marchio spagnolo Mango dovrebbe provvedere a un’importante ristrutturazione del negozio in via XX Settembre

Le novità

Tra le novità in arrivo ci sarà lo sbarco del marchio spagnolo Mango, che a breve dovrebbe provvedere ad un’importante ristrutturazione del negozio in via XX Settembre, dove poi si concentrerebbe su un’offerta declinata al femminile, mentre lo spazio Coin verrebbe dedicato a uomo e bambino.

«Si è arrivati a una soluzione che ha consentito la continuità dell’attività commerciale di Bergamo e la salvaguardia dell’occupazione»

Sui lavori in corso e sul futuro dell’insegna interviene Anila Cenolli, responsabile territoriale Uiltucs Bergamo. «In questi mesi abbiamo seguito con grande attenzione l’evoluzione della situazione e soprattutto le ricadute occupazionali delle scelte aziendali. Nel percorso che abbiamo seguito si è arrivati a una soluzione che ha consentito la continuità dell’attività commerciale di Bergamo e la salvaguardia dell’occupazione, attraverso il monitoraggio del punto vendita. Non consideriamo la questione semplicemente chiusa con la riapertura del punto vendita, perché per noi la vera verifica riguarda la sostenibilità del progetto nel medio periodo: servono un modello gestionale solido, investimenti, un adeguato posizionamento commerciale e soprattutto garanzie sul mantenimento dell’occupazione».

I movimenti in centro

Nel frattempo il tessuto commerciale del centro città rimane effervescente con una continua rotazione di insegne. In attesa di vedere riempite le vetrine lasciate vuote da Giochi Preziosi (nelle prossime settimane dovrebbe avvenire la restituzione delle chiavi alla proprietà, ndr), la storica attività Carom vedrà nuova luce con il marchio Levi’s, mentre al posto di Liu Jo arriverà Gioielli di Valenza.

È invece ancora da definire il futuro dello spazio lasciato vuoto da Carpisa in via XX Settembre, dove nella parte alta sbarcherà il marchio Ciesse Piumini, mentre lo storico negozio di abbigliamento Marella sta portando avanti importanti lavori di ristrutturazione per riaprire a settembre con la nuova veste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Anila Cenolli