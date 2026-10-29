Bergamo, due minorenni impiegate in nero: sospesi due locali

Due minorenni impiegate in nero, quattro lavoratrici su quattro senza un regolare contratto e due attività sospese. È il bilancio dei controlli effettuati nella serata di sabato 24 ottobre dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo nei pubblici esercizi della città e della provincia.

Quattro lavoratrici in nero, due sono minorenni

La situazione più grave è stata riscontrata in un locale della provincia, dove tutte e quattro le lavoratrici presenti sono risultate impiegate in nero. Tra loro anche due minorenni. Per le irregolarità accertate è scattata la sospensione dell’attività, con sanzioni complessive superiori a 18mila euro.

Un lavoratore irregolare su cinque a Bergamo