Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 29 Ottobre 2026

Bergamo, due minorenni impiegate in nero: sospesi due locali

I CONTROLLI. Controlli dell’Ispettorato del Lavoro a Bergamo e provincia: due minorenni impiegate in nero, due attività sospese e oltre 24mila euro di sanzioni.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, due minorenni impiegate in nero: sospesi due locali
La sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo

Bergamo

Due minorenni impiegate in nero, quattro lavoratrici su quattro senza un regolare contratto e due attività sospese. È il bilancio dei controlli effettuati nella serata di sabato 24 ottobre dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo nei pubblici esercizi della città e della provincia.

Quattro lavoratrici in nero, due sono minorenni

La situazione più grave è stata riscontrata in un locale della provincia, dove tutte e quattro le lavoratrici presenti sono risultate impiegate in nero. Tra loro anche due minorenni. Per le irregolarità accertate è scattata la sospensione dell’attività, con sanzioni complessive superiori a 18mila euro.

Un lavoratore irregolare su cinque a Bergamo

Un secondo provvedimento di sospensione ha riguardato un locale in città, dove gli ispettori hanno individuato un lavoratore in nero su cinque presenti. In questo caso le sanzioni contestate superano i 6mila euro. Per entrambe le attività è stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari che comporta la sospensione. Per ottenere la revoca del provvedimento, i titolari dovranno regolarizzare i rapporti di lavoro e provvedere al pagamento delle somme previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Contratti collettivi
Impiego
Lavoratore
Lavoro