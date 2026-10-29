Bergamo, due minorenni impiegate in nero: sospesi due locali
I CONTROLLI. Controlli dell’Ispettorato del Lavoro a Bergamo e provincia: due minorenni impiegate in nero, due attività sospese e oltre 24mila euro di sanzioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Due minorenni impiegate in nero, quattro lavoratrici su quattro senza un regolare contratto e due attività sospese. È il bilancio dei controlli effettuati nella serata di sabato 24 ottobre dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo nei pubblici esercizi della città e della provincia.
Quattro lavoratrici in nero, due sono minorenni
La situazione più grave è stata riscontrata in un locale della provincia, dove tutte e quattro le lavoratrici presenti sono risultate impiegate in nero. Tra loro anche due minorenni. Per le irregolarità accertate è scattata la sospensione dell’attività, con sanzioni complessive superiori a 18mila euro.
Un lavoratore irregolare su cinque a Bergamo
Un secondo provvedimento di sospensione ha riguardato un locale in città, dove gli ispettori hanno individuato un lavoratore in nero su cinque presenti. In questo caso le sanzioni contestate superano i 6mila euro. Per entrambe le attività è stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari che comporta la sospensione. Per ottenere la revoca del provvedimento, i titolari dovranno regolarizzare i rapporti di lavoro e provvedere al pagamento delle somme previste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA